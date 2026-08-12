У Новоросійську уразили 4 кораблі ворога: СБУ розкрила деталі масштабної атаки

У ніч проти 12 серпня Сили оборони України провели масштабну атаку на військово-морську базу Росії в Новоросійську Краснодарського краю. Унаслідок операції уражено 4 російські військові кораблі.

Про це повідомляють СБУ та Генштаб.

Що відомо про ураження ворожих кораблів?

Внаслідок атаки підтверджено ураження трьох російських кораблів. Йдеться про два фрегати проєкту 11356Р – носії крилатих ракет "Калібр" – "Адмірал Ессен" та "Адмірал Макаров". Саме кораблі цього класу Росія використовувала для завдання ударів по території України. Також повідомляється про удар по патрульному кораблю проєкту 22160 "Василь Биков".

Водночас у Генеральному штабі ЗСУ зазначили, що за попередньою інформацією пошкоджень різного ступеня могли зазнати чотири військові кораблі Росії. Окрім "Адмірала Макарова", "Адмірала Ессена" та "Василя Биков", серед уражених називають малий ракетний корабель проєкту 21631 "Буян-М".

Інформація про характер та масштаби пошкоджень наразі уточнюється.

Атака не обмежилася російськими кораблями. За даними СБУ, українські сили також уразили РЛС 30Н6Е, яка входить до складу зенітно-ракетного комплексу С-300. Крім того, під удар потрапила мобільна вогнева група на другому пірсі порту "Новоросійськ".

Ураження зафіксували й на об'єктах нафтової інфраструктури. Зокрема, українські сили атакували портал тунелю нафтобази "Грушова" – терміналу "Шесхаріс", а також інфраструктуру причалів №3, №6 та №7.

Для ураження визначених цілей використовували безпілотники, реактивні дрони "Паляниця", ракети "Нептун" та ударні системи з українських морських платформ.

Важливо знати! Військово-морська база "Новоросійськ" є одним із ключових об'єктів Чорноморського флоту Росії. Після серії успішних українських операцій та втрати можливості безпечно базувати значну частину кораблів в окупованому Криму Росія перемістила до Новоросійська важливі сили свого флоту.

Нагадаємо, у ніч проти 12 серпня Новоросійськ зазнав масштабної атаки безпілотниками та ракетами. За наявними супутниковими знімками, ураження зафіксували на території зернового терміналу НКХП. Там помітні пошкодження зерносховищ та транспортної інфраструктури, зокрема елеваторів.

НКХП є одним із трьох основних зернових терміналів Новоросійська. За наведеними оцінками, він забезпечує близько 12% російського експорту зерна. Ще два великі термінали – НЗТ і КСК – мають близько 12% та 14% відповідно і, судячи із супутникових знімків, цього разу залишилися неушкодженими.