Хоча це теж потрібно робити. І "Нова пошта, СУП та інші українські підприємства тепер точно мають мотивацію змінювати законодавство!

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У цій справі "Нової пошти" є 2 важливих нюанси:

Хоч компанія й оскаржує результати перевірки в адміністративному суді, доблесні харківські "захисники" прав споживачів вже звернулися до Виконавчої служби для стягнення з Нової пошти" 325 мільйонів гривень.

в адміністративному суді, доблесні харківські "захисники" прав споживачів вже звернулися до Виконавчої служби для стягнення з Нової пошти" 325 мільйонів гривень. Після величезного розголосу голова ДПСС Владислава Магалецька почала внутрішню перевірку, тож Держпродспоживслужба направила у Виконавчу службу лист про призупинення виконання рішення харківських місцевих органів Держпродспоживслужби про стягнення коштів.

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А тепер уявімо, що законопроєкт №5600 ухвалено, і що податкова вже має право після акту перевірки одразу накласти на майно підприємства податкову заставу. Йди собі, судись роками.

Чи знайдеться у податковій керівник, який відкличе явно неправомірну та непропорційну порушенню податкову вимогу? Однозначно – ні!

Тому випадок з "Новою поштою" дуже красномовно свідчить про те, що державним органам у тому стані, в якому вони перебувають в Україні, не можна давати занадто широких прав, оскільки це неминуче призведе до подібного масштабу зловживань.