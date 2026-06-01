Під ударом опинилася НПС "Балахоніха": супутникові знімки показали руйнівні наслідки атаки

Удари по нафтових об'єктах Росії завдають агресору суттєвих втрат. Балахоніхінська НПС у Нижньогородській області теж, вочевидь, зазнала відчутної атаки.

Супутниковими знімками наслідків поділилися в телеграм-каналі Exilenova+.

Що відомо про атаку на НПС "Балахоніха"?

Знімки із супутників фіксують суттєві наслідки удару на Балахоніхінську нафтоперекачувальну станцію в Нижньогородській області.

Зображення показують, що внаслідок атаки серйозних пошкоджень зазнали щонайменше дві будівлі насосної станції.



Атака на НПС "Балахоніха" / Знімки з супутника, поширені на каналі Exilenova+

Загалом же, це проміжна нафтоперекачувальна станція, що входить до складу магістрального нафтопроводу "Горький – Рязань" і належить компанії "Транснафта – Верхня Волга".

До речі, у квітні СБУ завдала удару по російській нафтоперекачувальній станції "Горький" у Нижньогородській області, внаслідок чого там спалахнула масштабна пожежа площею близько 20 тисяч квадратних метрів.

Варто зауважити, що "добрі дрони" ледь чи не щоденно залітають до різних міст країни-агресорки й методично нищать нафтову інфраструктуру. Буквально напередодні, 31 травня, у Ростовській області безпілотники атакували нафтобазу – після удару загорілося паливне сховище.

У Саратові також повідомляли про вибухи й атаку дронів. Під удар знову потрапив Саратовський НПЗ, ураження якого згодом підтвердили в Генштабі ЗСУ. Там зазначили, що завод є одним із найбільших у Поволжі та забезпечує, зокрема, військову логістику Росії.