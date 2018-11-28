Нульовий рубіж. Як на прифронтовій території реагували на українські пісні Арсена Мірзояна
Вони не бояться показувати свою позицію щодо подій на Донбасі. Вони їдуть на передову, аби на власні очі побачити те, що там відбувається. Вони – відомі українці, які на кілька днів вирушають на передову, щоб підтримати наших прикордонників і військових. Проект "Нульовий рубіж" покаже і розкаже про емоції та враження відомих українців, які потрапили на війну.
У прифронтову зону з концертами до військових і простих мешканців приїздив український співак Арсен Мірзоян.
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Спочатку музикант завітав до прикордонників, в нього був піднесений настрій. Для співака це перша поїздка на фронт.
Спочатку він поводився трохи сором'язливо, але потім "увійшов в роль" та проявив талант. Співав багато пісень хлопцям. Вони були здивовані, було багато емоцій, знімали на свої телефони і запрошувала Мірзояна приїхати ще раз,
– розповів заступник коменданта опреративно-бойової прикордонної комендатури "Курахівка" Андрій Мідзяновський.
Потім в Арсена Мірзояна був заплануваний концерт перед місцевими жителями Селидівки. Для них це був сюрприз, вони аплодували та співали з музикантом.
Концерт – бомба, треба, щоб до нас частіше приїжджали такі хлопці, бо ми скучили,
– сказав місцевий мешканець.
Сам співак після концерту зізнався, що було трохи страшно, бо йому казали, що місто специфічне. Проте все було добре і люди навіть самі пропонували варіанти українських пісень.
"Давно люблю пісні Арсена Мірзояна, слухала їх у фільмах, дуже подобається українська мова",– зазначила місцева мешканка Селидівки.
Про те, як співак виступав у Селидівській виправній колонії – дивіться у програмі.