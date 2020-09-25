У Нью-Йорку на Юніон-сквер 19 вересня встановили годинник, який рахує, скільки часу планеті лишилось до екологічної катастрофи. На думку авторів проєкту, часу залишилось зовсім мало.

Якщо люди не змінять своє ставлення до виробництва та споживання, настане екологічна катастрофа. Саме це хотіли показати автори кліматичного годинника, повідомляє The New York Times.

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Історія годинника на Юніон-сквер

Понад 20 років годинник на Юніон-сквер є одним з найвідоміших громадських мистецьких проєктів.

Його цифровий дисплей колись повідомляв час ньюйоркцям унікальним методом – рахуючи години, хвилини та секунди до та після опівночі.

Багато людей не розуміли, що саме цей годинник показує – чи гектари знищених лісів, чи населення світу, чи щось пов'язане з числом Пі.

Проте 19 вересня годинник все ж почав важливу екологічну місію. Зараз замість підрахунку годин та секунд до опівночі, він почав показувати, скільки планеті залишилось часу до кліматичної катастрофи.

Авторами проєкту є двоє художників – Ган Голан та Ендрю Бойд.



Автори кліматичного годинника – Ган Голан і Ендрю Бойд / Фото The New York Times

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Скільки часу лишилось Землі до катастрофи

Після цього з'явились цифри – 7 років, 103 дні, 15 годин, 40 хвилин та 7 секунд. Саме стільки часу, на думку художників, залишилось планеті до виснаження запасу вуглеводнів.

Художники запевняють, що цей час до катастрофи базується на підрахунках берлінського Науково-дослідного інституту Меркатора з питань глобальної спільноти та зміни клімату.

Також таймер показує відсоток світової енергії, що отримується з поновлюваних джерел. Зараз цей показник становить понад 27,7%. За словами художників, щоб запобігти кліматичному апокаліпсису, це число повинне дорівнювати 100.

Це наш спосіб прокричати цю цифру з дахів. Світ буквально розраховує на нас,

– сказав Голан перед початком запуску годинника.

Художники заявляють, що, якщо промисловість не змінить свій підхід до вуглеводнів, то до зазначеного терміну настануть незворотні зміни на планеті, які викличуть природні лиха й економічні катастрофи.

Дивіться відеопрезентацію кліматичного годинника:

Скільки годинник пробуде на Юніон-Сквер

Кліматичний годинник можна буде побачити до 27 вересня. Творці проєкту кажуть, що їх метою є показ цього годинника у різних містах світу, тому його з Нью-Йорка заберуть.

Цікаво! Голан та Бойд надихались годинником Судного дня, який з'явився у 1947 році. Це проєкт співробітників журналу Bulletin of Atomic Scientists. На його циферблаті можна побачити образи Апокаліпсису – опівніч та сучасну ідіому ядерного вибуху – зворотний відлік до нуля. Спочатку стрілки годинника відображали тільки загрозу ядерної війни. Проте з 2007 року стали враховувати зміни клімату та технологічні досягнення, які можуть привести до глобальної катастрофи