Найбагатші люди світу, які складають лише 1% населення, відповідальні за значну кількість викидів вуглецю. При цьому, від наслідків забруднення планети найбільше страждає найбідніша половина люства.

Дослідження велося з 1990 по 2015 рік, за цей час річні викиди вуглецю зросли на 60%. Про це йдеться у звіті Oxfam – групи незалежних організацій з дослідження глобальної бідності.

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Науковці виявили, що заможні країни відповідальні за використання майже третини "вуглецевого бюджету" Землі. Для порівняння – на найбіднішу половину населення планети припадає лише 4%.

Що таке "бюджет вуглецю"? Це максимальна кількість парникових газів, яка може потрапити в повітря до того, як температура на Землі підніметься до катастрофічних рівнів.



За словами керівника кліматичної політики в Oxfam та автора звіту Тіма Гора, існує не лише економічна нерівність між багатими та бідними. Адже дослідження показує і "вуглецеву нерівність у світі".

На найбагатші 10% припадає понад половину (52%) шкідливих для атмосфери викидів між 1990 і 2015 роками. Найбагатший 1% відповідальний за 15% викидів за цей час – це більше, ніж усі громадяни ЄС та вдвічі більше, ніж у найбіднішої половини людства (7%).

Довідка. Між 1990 – 2015 роками найбідніші 50% людства складали приблизно 3,1 мільярда людей, 10% найбагатших – приблизно 630 мільйонів людей, 5% найбагатших – приблизно 315 мільйонів людей, а 1% – приблизно 63 мільйони людей.

Варто зауважити, що викиди вуглецю найбільше впливають на найбідніші країни, які не мають достатньо ресурсів для боротьби зі стихійними лихами. Чимало з них, як-от лісові пожежі та посуха, можуть бути спричинені, зокрема, підвищенням температури.

Як вплинула пандемія COVID-19

Викиди вуглецю дещо зменшились через пандемію коронавірусу COVID-19. Проте кілька місяців не зможуть компенсувати шкоду, завданої планеті роками. Температура все перебуває на шляху підвищення на кілька градусів до кінця століття.

Вуглецевмісна і вкрай нерівноцінна модель економічного зростання за останні 20 – 30 років не принесла користі найбіднішій половині людства. Це свідчить про те, що ми повинні вибирати між економічним зростанням та виправленням кліматичної кризи,

– підкреслив Гор.

Вчені вважають, що глобальна економіка повинна визначити пріоритет "зеленого росту". Якщо ж цього не станеться, зменшення забруднення під час пандемії матиме дуже незначний вплив на кліматичні зміни.