О 21:00 держава втратить через затоплення дві прибуткові шахти, – народний депутат Волинець

На шахті "Південнодонбаська 1" склалася надзвичайна ситуація – сьогодні 13 лютого через борги за електроенергію в розмірі 27,5 мільйона гривень на шахті відключили вентилятори основного провітрювання, вимкнені агрегати водовідливу, що призведе до швидкого затоплення цієї шахти і сусідної – шахти імені Сургая.

Про це у відеоповідомленні на сторінці в мережі Facebook повідомив народний депутат Михайло Волинець.

"Через 4,5 години будуть затоплені камери центрального водовідливу нижнього горизонту, а значить, є високий ризик затоплення шахти імені Сургая, – найновішої, найсучаснішої шахти, яка видобуває дефіцитне вугілля марки К. Всього дві шахти в країні видобувають це вугілля. А значить, це загроза зупинки коксохімічних комбінатів і підприємств металургійної промисловості", – повідомив Михайло Волинець.

За словами Михайла Волинця, проблема заборгованості шахтам систематично ігнорувалася, хоча була обіцянка президента і уряду погасити заборгованість перед держшахтами в розмірі 1 мільярда 350 мільйонів гривень. У надзвичайній ситуації народний депутат звинуватив міністра енергетики і захисту навколишнього середовища Олексія Оржеля.

Він також повідомив, що на зборах 12 лютого Рада профспілок вугільної промисловості висловила недовіру міністру Олексію Оржелю і всім некомпетентним людям його оточення. Михайло Волинець звернувся до прем'єр-міністра Олексію Гончаруку.

"Пане прем'єр-міністре Гончарук, у вашій компетенції зараз застосувати всі заходи, щоб борги за поставлене вугілля шахти були погашені, у вашій прямій відповідальності дати вказівку міністру Оржелю включити електроенергію на шахту і провести розрахунок за спожиту електроенергію", – зазначив Михайло Волинець.

Раніше повідомлялося, що на шахті "Південнодонбаська №1" відключають електроенергію за борги, що призведе до її затоплення та техногенної катастрофи у Вугледарі.