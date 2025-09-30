Ще минулоріч іспанські правоохоронці затримали чотирьох росіян, які в обхід санкцій намагалися завезти до своєї держави 13 тонн забороненого розчинника N-метил-2-піролідону. Цю речовину можна використовувати не лише в промисловості, а й для виготовлення хімічної зброї.

Це з'ясували розслідувачі "Слідства.Інфо", OCCRP, "Istories.Media", БРЦ та All Eyes on Wagner, які дослідили, як російські бізнесмени в обхід санкцій завозили до Росії небезпечну речовину. Частково до підготовки матеріалу долучився і журналіст 24 Каналу Мар'ян Чупак.

Постачання хімікатів до Росії в обхід санкцій

У жовтні 2024 року іспанська поліція затримала чотирьох росіян у порту Барселони та вилучила 13 тонн забороненого розчинника N-метил-2-піролідон. Цей хімікат офіційно використовують у нафтохімії та виробництві батарей, але його також можна застосовувати для виготовлення хімічної зброї.

N-метил-2-піролідон використовують під час синтезу небезпечних сполук, зокрема отруйних речовин для гранат К-51 та РГ-Во,

– пояснив завідувач кафедри органічної хімії ЛНУ Микола Обушак.

Євросоюз заборонив експорт цієї речовини до Росії ще навесні 2022 року. Проте журналісти встановили, що бізнесмени з Росії обходили санкції, використовуючи підставні компанії в Іспанії, Білорусі, Киргизстані та Вірменії.

Троє затриманих – члени однієї родини: Марія, В'ячеслав та Ірина Олейникові. У 2024 році вони відкрили ресторан у Барселоні, а також мережу барів у Москві та Санкт-Петербурзі.

Власне, Марія Олейникова виявилася співвласницею іспанської компанії Catrosa Productos Quimicos SL, яка й організовувала перевезення забороненого розчинника. Кінцевим його отримувачем було російське ТОВ "Катрос Реактив", у якому Марія також має частку. За митними даними, ця фірма у 2023 році закупила близько 16 тонн NMP, а наступного року – ще понад 21 тонну, частина яких зайшла через білоруську компанію "Влатэ Лагістык".

Журналісти отримали митні декларації, з яких зрозуміло, що "Влатэ Лагістык" постачала розчинник за дорученням киргизької компанії "НК Мурас" та вірменської "Avinex". Обидві фірми були створені вже після початку повномасштабної війни та запровадження санкцій.

У документах покупцями значилися Бішкек і Єреван, але фактично хімікат з Білорусі перенаправляли до Росії. Загалом через цю схему у 2023 та 2024 роках до країни-агресорки завезли заборонених товарів на понад 15 мільйонів доларів.

Водночас розслідувачі з'ясували, що з 2017 по 2020 рік єдиним власником "Влатэ Лагістык" було ТОВ "Брэміна груп". Цю структуру пов'язують із трьома білоруськими бізнесменами – Олександром Зайцевим, Олексієм Олексіним та Миколою Вороб'єм, відомими як "гаманці" Лукашенка.

За однією з версій, сама назва "Брэміна" походить від місць проживання чи походження цих підприємців. Саме через їхні компанії російські постачальники могли отримувати доступ до заборонених товарів попри санкції.

Українські військові наголошують, що Росія вже активно використовує хімічні гранати на фронті: "Там такий сморід, воно пече, ріже очі, і неможливо перебувати в приміщенні. Багато моїх товаришів постраждали від цього газу", – розповів журналістам колишній десантник Кирило Лазаревич.