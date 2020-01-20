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      Обігнала і виїхала на зустрічну: у ДТП на Закарпатті багато постраждалих, є діти

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      У ДТП на Закарпатті постраждали 9 людей, з них троє дітей / Фото Нацполіції

      В Іршавському районі Закарпатської області, поблизу села Горбок, після зіткнення двох автомобілів до лікарні потрапили 9 осіб. Із постраждалих 3 – діти.

      Аварія сталася на відрізку автошляху "Мукачево-Рогатин-Львів" 19 січня близько 17:30, повідомляє пресслужба місцевої поліції.

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      Так, водійка автомобіля Кіа-Rіо, маючи намір обігнати Volvo, виїхала на смугу зустрічного руху. Після цього врізалась в Renault.


      У ДТП постраждало 9 людей/ Фото Нацполіції

      В результаті ДТП до лікарні потрапила водійка Кіа-Rіо, двоє її малолітніх дітей віком 5 і 9 років та пасажир легковика.

      Також за меддопомогою звернулися водій автомобіля Renault та четверо його пасажирів, серед яких одна – неповнолітня,
      – повідомляють у поліції.

      Наразі у справі триває досудове розслідування.

      ДТП на Закарпатті
      Наслідки ДТП на Закарпатті/ Фото Нацполіції

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Аварії та ДТП Новини Закарпаття Постраждалі
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