Обігнала і виїхала на зустрічну: у ДТП на Закарпатті багато постраждалих, є діти

В Іршавському районі Закарпатської області, поблизу села Горбок, після зіткнення двох автомобілів до лікарні потрапили 9 осіб. Із постраждалих 3 – діти.

Аварія сталася на відрізку автошляху "Мукачево-Рогатин-Львів" 19 січня близько 17:30, повідомляє пресслужба місцевої поліції.

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Так, водійка автомобіля Кіа-Rіо, маючи намір обігнати Volvo, виїхала на смугу зустрічного руху. Після цього врізалась в Renault.



У ДТП постраждало 9 людей/ Фото Нацполіції

В результаті ДТП до лікарні потрапила водійка Кіа-Rіо, двоє її малолітніх дітей віком 5 і 9 років та пасажир легковика.

Також за меддопомогою звернулися водій автомобіля Renault та четверо його пасажирів, серед яких одна – неповнолітня,

– повідомляють у поліції.

Наразі у справі триває досудове розслідування.