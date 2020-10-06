Колишній прокурор Тернопільської області Микола Петришин стане заступником очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у військовій сфері. Петришини звільнили з попередньої посади за декілька днів після призначення. А причиною став скандал – він у стані сп’яніння погрожував підлеглим.

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Про те, що Петришин стане заступником голови САП у військовій сфері, повідомляє "Центр протидії корупції".

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У ЦПК нагадали, що експрокурор відзначав своє призначення банкетом. І під час заходу змушував підлеглих обіцяти "виконувати будь-які накази". А якщо вони не будуть підкорятись, то пообіцяв їх "їб*ти як тупих свиней".

Після скандалу Петришина попросили піти. Щоб згодом призначити заступником керівника САП. І справді, подумала Венедіктова, навіщо звільняти прокурора, у якого за останні кілька років з'явилось 2 квартири, 200-метровий будинок в Києві, земельні ділянки та 4 автомобілі? Цінний кадр!

– підкреслюють антикорупціонери.

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