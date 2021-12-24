Сьогодні, 24 грудня, конкурс знову не завершився. Ця історія, яка вже знайома нам до болю, знову не отримала свого логічного продовження.

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Засідання комісії, яке оголосили на 24 грудня о 16:00, спочатку затримали на 20 хвилин. Потім 1,5 години обговорювали. А потім не було кворуму: 2 людини просто покинули онлайн-засідання.

Комісії ж потрібно було зібратися всього на 15 хвилин, щоб просто оголосити результати, прикинути на калькуляторі, що 230 + 16 реально, перевірено, дорівнює 246.

Бо минулого разу вони цього не спромоглись зробити. "Значить, у нас є переможець, прокурор САП. Ним став детектив НАБУ Олександр Клименко", – мали б вони сказати ще під час минулої зустрічі та й під час цієї. Але знову ні. Хоча на що ми сподівались:

Катерина Коваль (висунута від "За майбутнє") – заступниця голови Союзу юристів;

Олена Бусол (з того ж таки "За майбутнє") – полковниця міліції у відставці;

Андрій Гуджал (від "Опозиційної платформи – За життя") – експрокурор;

Богдан Романюк (від "Довіри") – почесний працівник Міністерства внутрішніх справ;

Євген Соболь ("слуга народу") – завідувач кафедри у Центральноукраїнському педагогічному університеті.

На жаль, ми (у сенсі суспільство) "не зробили" їх разом, бо довідок їм не вистачає. Довідки від Офісу генпрокурора на конкурсантів є, а на переможців – нема.

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Водночас якби не той суспільний резонанс, який виник довкола конкурсу, ми, певно, і до цього б не дійшли. Так маємо нагоду послухали розповідь про те, як голова комісії Катерина Коваль втомилася від своєї роботи.

Рішення ОАСК не одразу набувають чинності

Або що рухатись вперед їм не дає рішення одіозного Окружного адміністративного суду. Це, до речі, говорить, на хвилинку, заступниця голови Союзу юристів, яка мала б знати, що рішення ОАСКу не набувають одразу чинності.

Ба більше, для набрання чинності це рішення повинне встояти в апеляції (щонайменше 30 днів) і після оскарження – тобто до моменту рішення апеляційної інстанції – шостого апеляційного адміністративного суду.



Рішення ОАСК набуває чинності не одразу / Фото "Радіо Свободи"

"Трешове" рішення не встоїть в апеляції

З хороших новин – це, як кажуть у Центрі протидії корупції, встояти в апеляції чи тим більше касації таке "трешове" рішення просто не зможе.

Не можна скасувати порядок роботи конкурсної комісії з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, якщо минулого керівника САП призначили точно такою ж процедурою.

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Але коли втома і рішення ОАСКу "не прокатують", то набувають чинності вже інші причини того, чому конкурс на обрання головного прокурора САП треба перенести – "найвагоміші".

Всі ниточки – до Олега Татарова

Рішення призначити чи не призначити детектива НАБУ Олександра Клименка на цю посаду залежить від однієї єдиної людини. Всі ниточки ведуть до Олега Татарова, якому рік тому той же Клименко у статусі детектива НАБУ намагався вручити підозру у даванні хабаря Татарову.



До Олега Татарова ведуть всі ниточки / Фото "Зеркало недели"

Тому самому Татарову, який є заступником Андрія Єрмака, а в минулому нелюстрований керівник в системі МВС епохи Віктора Януковича і Захарченка, який протягом всього президенства Порошенка був приватним адвокатом.

Зауважу! Підозра – за хабар в іншій справі, де головним обвинуваченим є Максим Микитась, під керівництвом якого "Укрбуд" не добудував декому з вас житло. А ще – "намахав" Нацгвардію на 81 мільйонів гривень.

Татаров тоді все мав "порішати". За це і пропонував хабар експерту, який мав занизити суму збитків від цієї оборудки до 7 мільйонів гривень. Тоді рятувати Татарова кинулась сама генпрокурорка Ірина Венедіктова.

Так вже випадково трапилося, що другий кандидат на посаду прокурора САП, який набирає менше балів, але який був значно зручніший на цьому місці, саме від неї. Збіг, не інакше, як і те, що майже всі члени комісії від Офісу були свого часу знайомі з Татаровим.

Хто працював з Татаровим Катерина Коваль працювала з ним у комісії при Міністерстві юстиції у 2012 році. Євген Соболь отримав звання заслужений діяч науки і техніки України.

Важливі справи не розслідують

Поки у нас не має переможця САП, важливі справи просто не розслідують, а терміни, в які це можна зробити, потихеньку спливають.

Значить вкрадені у держави гроші їй не повертаються. Люди, які робили непоправну шкоду бюджету, довірі до України у світі – залишаються не покараними.

Якщо ви чекаєте від мене висновку, то його немає. Бо станом на зараз, чергове засідання комісії триває. Кворуму немає, а воно триває, бо голові комісії дуже важливо було витрати попередні 1,5 години на те, щоб довести всім членам комісії, що потрібна повторна перевірка.

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Водночас НАЗК на запит переможця конкурсу по факту надало висновок, що комісії більше жодне підтвердження, роз'яснення чи ще щось не потрібно. Яких вам ще висновків не вистачає? Давайте вже після свят.