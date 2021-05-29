Источник информации, пишет Forbes, не знает причины смены маршрутов. Указывая лишь, что "это могут быть и технические причины".

Не пропустите Беларусь – лишь полигон: как Лукашенко подложил большую свинью Путину

Компания Utair летела из Москвы в Калининград, минуя Беларусь, заявив в оправдание о "топливной эффективности" такого полета. Зато обратно возвращались (видимо, получив совет сверху) уже через Беларусь.

Здесь "топливная эффективность" повела в Москву через зачумленное пиратством небо.

Можно сделать предположение о внезапном изменении части маршрутов. Поставьте себя на место владельцев авиакомпаний.

Кто может знать, что еще выкинет минский маньяк?

Интересно Его место возле Путина: как в ХАМАС осадили Лукашенко

Никому не улыбается стать героем нового скандала. Какие бы дружеские объятия ни встречали Лукашенко в Сочи.

Между прочим, запрет приема рейсов, следующих через Беларусь, эффективен.

По данным Forbes, после соответствующего решения Литвы, даже "Аэрофлот" запросил полет вокруг Беларуси. Но не получил разрешения от российских властей.