Облиту кислотою херсонську чиновницю Гандзюк виписали з лікарні та вивозять з Херсона

Чиновницю Херсонської міськради та активістку Катерину Гандзюк, яка зазнала хімічних опіків після нападу з сірчаною кислотою, виписали з лікарні.

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на представника з відділення реанімації Херсонської обласної клінічної лікарні, куди Гандзюк доставили після нападу.

"Так, її виписали, вона забрала речі і поїхала", – сказав медик.

Читайте також: Чиновниця міськради Херсона Гандзюк про напад з кислотою: Відчувала, що я – наступна

Так, Гандзюк провела у реанімації херсонської лікарні півтори доби.

Водночас український журналіст Роман Сініцин сповістив у Facebook, що Гандзюк екстрено санітарним літаком транспортують до Києва.

Нагадаємо, 31 липня у Херсоні невідомі облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та керівницю справами виконавчого комітету Херсонської міської ради. Жінка зазнала 30% опіків тіла.



Поліція розслідує напад на Гандзюк як замах на вбивство та розглядає три версії скоєння злочину: службова діяльність потерпілої, активна громадська позиція та побутові конфлікти.