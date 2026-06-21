Без бензину та з "комендантською годиною": у Криму ввели масові обмеження

Українські атаки на об'єкти противника на території анексованого Криму додали суттєвих проблем окупантам, зокрема з логістикою. Так, на півострові не будуть продавати паливо 22 та 23 червня.

Довелося також запровадити обмеження для закладів і громадського транспорту. Про такі рішення повідомив "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв.

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Що відомо про обмеження в Криму?

Громадський транспорт працюватиме за скороченим графіком – з 05:30 до 21:00. Морське сполучення буде частково обмежене: поромні перевезення тимчасово не здійснюватимуться, натомість пасажирські катери продовжать курсувати.

Крім того, з 15:00 22 червня набудуть чинності нові правила роботи громадського транспорту під час оголошення повітряної тривоги.

Обмеження торнуться і сфери торгівлі й закладів харчування. Великі торговельні об'єкти, зокрема торгові центри, супермаркети та гіпермаркети, прийматимуть відвідувачів з 07:00 до 20:00.

Невеликі магазини, аптечні заклади та кіоски самостійно визначатимуть режим своєї роботи. Кафе, ресторани та інші заклади громадського харчування працюватимуть у проміжку з 08:00 до 20:00.

Окрім того, вуличне освітлення тимчасово не вмикатимуть. Через надмірне навантаження на електромережі, пояснив Развожаєв, за межами міста можливе запровадження графіків аварійних або планових відключень електроенергії.

У зв'язку з цим жителів закликають заздалегідь скоротити споживання електрики та за можливості не використовувати одночасно велику кількість побутових приладів.

При цьому всі публічні заходи, що мали відбуватися просто неба, скасовано з 22 червня на невизначений термін. Обмеження діятимуть до окремого розпорядження влади.

Развожаєв зазначив, що такі заходи вживають, зважаючи, мовляв, на "останні події на півострові й необхідність оперативного коригування логістики".

З метою економії пального 22 та 23 червня його продаж у місті буде тимчасово припинено. Заправка здійснюватиметься виключно для транспорту екстрених і спеціальних служб, які забезпечують функціонування критичної інфраструктури та життєдіяльність міста,

– йдеться у повідомленні "губернатора" Севастополя.

Він також закликав жителів поставитися "з розумінням" до введених обмежень. Ці заходи нібито потрібні для забезпечення безпеки й стабільності в нинішніх умовах.

"Разом ми з усіма тимчасовими труднощами обов'язково впораємося", – написав Развожаєв.

Варто зауважити, що атака на Крим 21 червня та її наслідки можуть бути лише початком чогось більшого. Так, на сторінці Сил безпілотних систем з'явився допис, у якому українські військові розповіли, що під час нічної атаки вони розгледіли Кримський міст з усіх боків. "Ні на що не натякаємо…", – інтригуюче написали вони, вочевидь, на щось таки натякаючи.

Подібну заяву зробив і Сергій Стерненко. Він зазначив, що Україна готує для росіян у Криму щось таке, що "вони будуть згадувати з жахом".