Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

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Що відомо про обмеження руху у центрі Києва

У КМВА зазначили, що в суботу, 10 травня, у звʼязку з перебуванням в Києві іноземних делегацій та проведенням урочистих і пам'ятних заходів будуть введені тимчасові обмеження руху на окремих центральних вулицях міста.

Конкретний час та локації визначатимуться з урахуванням протоколів безпеки,

– мовиться у повідомленні.

У військовій адміністрації попросили киян та гостей міста ставитись з розумінням та врахувати застереження під час плануванні дня.

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До слова, раніше на Хрещатику тимчасово обмежували рух транспорту з 15 по 19 квітня. Тоді фахівці Київавтодору проводили ремонт дорожнього покриття на вулиці.