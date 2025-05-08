Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.
До теми У Києві через ДТП пошкоджена контактна мережа тролейбусів: транспорт курсує зі змінами
Що відомо про обмеження руху у центрі Києва
У КМВА зазначили, що в суботу, 10 травня, у звʼязку з перебуванням в Києві іноземних делегацій та проведенням урочистих і пам'ятних заходів будуть введені тимчасові обмеження руху на окремих центральних вулицях міста.
Конкретний час та локації визначатимуться з урахуванням протоколів безпеки,
– мовиться у повідомленні.
У військовій адміністрації попросили киян та гостей міста ставитись з розумінням та врахувати застереження під час плануванні дня.
Важливо! Оперативну інформацію щодо останніх подій в Україні ви можете знайти в телеграмі 24 Каналу. Долучайтеся, аби дізнаватися всі новини найпершими!
До слова, раніше на Хрещатику тимчасово обмежували рух транспорту з 15 по 19 квітня. Тоді фахівці Київавтодору проводили ремонт дорожнього покриття на вулиці.