Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук звернувся з вимогою до представників ОРДЛО. Він вимагає забезпечити доступ Міжнародному комітету Червоного Хреста до полонених українців.

За словами Кравчука, ОРДЛО та Росія не виконують домовленостей радників лідерів нормандського формату, яка відбулася 11 вересня в Берліні. Про це пише пресслужба Офісу Президента.

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Всі звернення щодо доступу Червоного Хреста до полонених грубо ігноруються і не виконуються. Так, зі 175 українців вдалося отримати відповідь тільки щодо однієї людини.

Зверніть увагу! Щонайменше 235 українців досі перебувають у полоні на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

"Україна надає повний та безперешкодний доступ представникам Червоного Хреста до осіб, які обґрунтовано звинувачуються у скоєнні злочинів та містяться на території України, про що свідчать листи і звіти про роботу міжнародних гуманітарних організацій в Україні", – сказав Кравчук.

Він також вимагає відкрити доступ до секретної донецької тюрми "Ізоляція".

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