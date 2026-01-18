В обороні перемоги не здобудеш, – Сирський про наступальні операції України у 2026 році

Олександр Сирський заявив, що Україна не обмежуватиметься лише обороною. У 2026 році планується проведення наступальних операцій.

Про це розповів Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю LB.ua, передає 24 Канал.

Які плани в армії на 2026 рік?

Олександр Сирський зазначив, що стратегічні цілі Росії залишаються незмінними. Агресор і надалі прагне захопити всю Україну. У росіян, за його словами, змінюються лише терміни, обсяги озброєння та чисельність особового складу.

Тому ми будемо проводити стратегічну оборонну операцію, при цьому ми розуміємо, що в обороні перемоги не здобудеш,

– наголосив Головнокомандувач ЗСУ.

Саме тому, за словами Сирського, українська армія буде проводити наступальні операції. Їхньою метою буде утримувати оперативну ініціативу та змушувати противника витрачати значні ресурси на стримування дій України.

Окремо він відзначив ефективність асиметричних дій. Подальший розвиток очікують Сили спеціальних операцій. Вони, як оцінив Головнокомандувач Сирський, "набули достатньо високого розвитку та якості".

Попередні заяви Сирського