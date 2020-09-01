Вікові обмеження для працівників держслужб в Україні можуть скасувати. Якщо Рада підтримає цю ініціативу, люди, яким виповнюється 60 років, зможуть самі вирішувати: йти їм на пенсію чи продовжувати працювати.

Українці мають виходити на пенсію добровільно, а не через вікові обмеження у роботі. Про це заявила нардепка від "Слуги народу" Галина Третьякова, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Наразі українські держслужбовці мусять виходити на пенсію у віці 60 років. Винятком є особливе розпорядження. Воно дозволяє працювати максимум до 65 років.

У той же час 65 – 67 років – це звичайний пенсійний вік у світі, тому відправляти людей на пенсію не є необхідним,

– заявила Третьякова.

"Пенсійне забезпечення не є потужним"

За словами нардепки, пенсійне забезпечення в Україні є не настільки потужним, щоб люди масово хотіли виходити на пенсію у зазначений вік. Крім того, зняття обмежень для держслужбовців є виконанням вимоги Міжнародної організації праці.

Ініціативу обговорювали з Зеленським

За словами Третьякової, вона вже обговорювала скасування обов'язкового виходу на пенсію з Президентом України Володимиром Зеленським.

Нардепка також розповіла про бажання створити модель додаткового забезпечення для людей, які досягли поважного віку. За основу планують взяти досвід ізраїльських колег. Серед бонусів, які передбачає така ініціатива, є, наприклад, безкоштовне відвідування музеїв.