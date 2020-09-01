У міністерстві закордонних справ Туреччини відреагували на масові обшуки у домівках кримських татар, які відбувались в окупованому Криму. Вони засудили такі дії та висловили підтримку постраждалим.

У заяві МЗС Туреччини, яку опублікували на офіційному сайті, зазначено, що країна висловлює стурбованість з приводу обшуків кримських татар.

Важливо Масові обшуки в кримських татар: силовики ФСБ знову вдерлися в домівки активістів – відео, фото

Як написали у заяві, ці події у Криму стали останнім прикладом систематичних утисків і залякування кримських татар. Це розпочалося ще у 2014 році, коли півострів незаконно та нелегітимно анексували.

У відомстві запевнили, що Туреччина продовжить підтримувати кримських татар, "братній народ, які захищали їхні права та інтереси у мирний спосіб і намагаються бути почутими через демократичні інструменти".

Обшуки кримських татар: коротко

Вчора, 31 серпня 2020 року, співробітники ФСБ прийшли з обшуками до помешкань кримських татар , які проживають на території окупованого Росією Криму. Зокрема, до жителів Нижньогірського й Радянського районів Криму, а також у Судаку.

, які проживають на території окупованого Росією Криму. Зокрема, до жителів Нижньогірського й Радянського районів Криму, а також у Судаку. Відомо, що 4 журналістів та активістів затримали. У Нижньогірському районі в селі Розливи затримали кореспондента "Кримської солідарності" та видання "Грані" Айдера Кадирова . Окрім цього, затримали 2 активістів Рідвана Умерова та Айдера Аблякімова в Судаку та в селі Сонячна долина Судакського району.

. Окрім цього, затримали 2 активістів та в Судаку та в селі Сонячна долина Судакського району. Також відомо, що ФСБ схопила Енвера Топчи у селищі Радянське.

Як відреагували у Зеленського

У представництві президента в Автономній Республіці Крим відреагували на подію. Там запевнили, що Росія намагається зробити з кожної незручної для режиму людини – екстреміста. Також зазначили, що такі обшуки – продовження системних злочинів щодо переслідування представників нелояльного до окупантів кримськотатарського народу.