У президента Володимира Зеленського різко засудили обшуки російських силовиків у будинках кримських татар 31 серпня. ФСБ сьогодні затримала чотирьох активістів в окупованому Криму.

Як у Зеленського відреагували на обшуки в кримських татар

У представництві президента в Автономній Республіці Крим заявили, що Росія намагається зробити з кожної незручної для режиму людини – екстреміста. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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У Зеленського також заявили, що обшуки є продовженням системних злочинів щодо переслідування представників нелояльного до окупантів кримськотатарського народу.

Діти в цивілізованому світі не можуть прокидатися вранці від стукоту в двері ФСБ РФ і купи озброєних людей тільки через те, що їхні батьки є журналістами та активістами,

– заявила заступниця постійного представника президента Таміла Ташева.

Що відомо про масові обшуки в оселях кримських татар

В окупованому Росією Криму співробітники ФСБ 31 серпня провели масові обшуки в будинках кримських татар. Чотирьох журналістів та активістів затримано.

У Нижньогірському районі в селі Розливи затримали кореспондента "Кримської солідарності" та видання "Грані" Айдера Кадирова. Також затримали двох активістів Рідвана Умерова та Айдера Аблякімова в Судаку та в селі Сонячна долина Судакського району.

Крім того, ФСБ схопила Енвера Топчи у селищі Радянське.

Зверніть увагу! Лідер кримських татар Мустафа Джемілєв звинуватив президента Росії Володимира Путіна в організації знущань над в'язнями в окупованому Криму. Він вважає, що Путін особисто відповідає за тортури та ув'язнення.

Дивіться відео обшуків у кримських татар 31 серпня: