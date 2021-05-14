Ключове слово останніх двох днів – обшуки. Обшуки у Медведчука, у Тупицького, в офісах комунальних підприємств Києва та кількох київських чиновників. Далі читайте російською.

По киевской ситуации есть две параллельные проблемы, которые относительно самостоятельны, но политически между собой связаны.

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Проблема первая – коррупция в коммунальных предприятиях Киева.

Думаю, что мало кто сомневается, что такая коррупция была, есть и будет. И это касается не только Киева, а многих, если не большинства больших и малых городов нашей страны. И команды мэров, и их союзники в горсоветах, и разные крупные чиновники зарабатывают на городском хозяйстве, коммунальных предприятиях и городском бюджете.

И это устоявшаяся и очень масштабная практика.

Вопрос только в масштабах "зарабатывания", очевидности (либо наглости) в используемых схемах. По Киеву отмечу, что в последнее время ситуация явно стало ухудшаться. Знаю и по собственному опыту, и по реакции многих знакомых – очень много вопросов и критики по работе Киевгорсвета (вообще по оплате электроэнергии), по водоканалу.

Ну, а последние месяцы мы наблюдаем очень много странных ситуаций с ремонтом дорог в столице Украины (например, ремонт тех же самых дорог, которые ремонтировались и в прошлом году). Предполагаю, что жалоб и обращений в разные инстанции по всем этим поводам в последнее время было немало. Но это объективная и перманентная ситуация, и не только в Киеве. Просто в Киеве масштабы (в том числе и бюджетные) намного больше.

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Проблема вторая – политические отношения мэра Киева и центральной власти.

Последние недели явно наблюдалось обострение в этих отношениях. Не буду в данном случае касаться причин такого обострения (версии разные называют). Но в этом контексте надо понимать, что у центральной власти инструментов воздействия гораздо больше, чем у мэра Киева. И достаточно воспользоваться теми объективными проблемами (и слабыми местами), о которых я упомянул выше. И обыски – это традиционный инструмент воздействия. Как мы видим, не только на киевские власти.

Что будет дальше?

Если в киевских коммунальных предприятиях будут выявлены серьезные нарушения и злоупотребления, то это может стать поводом для увольнения Виталия Кличко с должности главы Киевской госгорадминистрации (КГГА), и назначения на эту должность креатуры Офиса Президента. Тогда в Киеве возникнет двоевластие. Возможно возвращение к идее закрепления такого двоевластия в законе о Киеве столице Украины. А возможен и компромиссный вариант. После всплеска противостояния конфликтующие стороны найдут взаимопонимание. Такое у нас также часто бывало.

Но на что обращу внимание.

Вряд ли целесообразно для Банковой начинать сейчас политические войны одновременно сразу на нескольких направлениях (Кличко, Медведчук, Тупицкий, олигархи, и т.д. и т.п.). Это было бы слишком рискованно и опрометчиво.