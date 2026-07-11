"Обшуки у компанії були неправомірні": виробник дронів Vyriy зробив заяву на тлі скандалу

7 липня правоохоронці ДБР провели обшуки в компанії Vyriy Industries та її директора Олексія Бабенка. У самій компанії заявили про неправомірність цих обшуків, адже вони відбувалися без ухвали суду.

Оборонна компанія Vyriy Industries провела пресконференцію, під час якої спростувала версію слідства про нібито штучне завищення вартості дронів, які постачалися державі.

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Як відбувалися обшуки та чому вони незаконні?

За словами Олексія Бабенка, правоохоронці ДБР одночасно провели обшуки на виробничих майданчиках компанії, в офісі, а також за місцем проживання керівників і контрагентів.

Обшуки відбувалися без рішення суду – як невідкладні слідчі дії. Під час них вилучили робочу й особисту техніку, комп'ютери, обладнання та кошти, призначені для виплати зарплат.

Ми вважаємо такі дії неправомірними та очікуємо, що подальші процесуальні дії відбуватимуться виключно в межах закону,

– заявили у компанії.

Чому претензії щодо завищення цін є безпідставні?

У компанії зазначили, що у кримінальному провадженні вона має статус свідка, співпрацює зі слідством і вже надала всю необхідну документацію. Провадження стосується перевірки можливого завищення цін на безпілотники.

У Vyriy Industries заявили, що відкриті ринкові дані це спростовують.

За інформацією компанії, у 2025 році її радіодрони продавалися в середньому на 26% дешевше за ринок, а дрони на оптоволокні – майже на 50% дешевше.

Також у компанії повідомили, що зараз вона виробляє близько чверті всіх FPV-дронів в Україні. Значну частину продукції постачають через платформи DOT-Chain Defence та Brave1 Market, де військові самі обирають виробника.

За словами Бабенка, претензії щодо завищення цін безпідставні, адже компанія давно відома одними з найнижчих цін на ринку.

Бабенко також відкинув звинувачення у виведенні коштів через ФОПів. За його словами, компанія закуповує комплектуючі у сотень українських виробників, багато з яких працюють як фізичні особи-підприємці.

Крім того, як резидент Дія.City, компанія може легально виплачувати прибуток із нижчим податковим навантаженням, тому використання будь-яких схем не має економічного сенсу.

Як обшуки вплинули на роботу Vyriy Industries?

У Vyriy заявили, що найбільша проблема після обшуків – це вимушене відволікання інженерів і керівництва від роботи над виробництвом дронів.

Водночас Vyriy Industries запевнила, що продовжує співпрацювати зі слідством і виконує всі контракти для Сил оборони України та міжнародних партнерів.

Компанія готова відкрито показати структуру собівартості своїх дронів і розраховує на таку ж прозорість з боку правоохоронців.

Ми ні з ким не воюємо, крім росіян. Наше головне завдання зараз – щоб ця ситуація жодним чином не вплинула на забезпечення військових,

– наголосив Бабенко.

Він додав, що навіть у день обшуків компанія відвантажила на фронт чергову партію в кілька тисяч дронів.

З чого розпочався скандал?

7 липня "Українська правда" повідомила про обшуки у виробника дронів та CEO компанії Олексія Бабенка. Пізніше з'явилося роз'яснення від ДБР.

У бюро розповіли, що упродовж 2025 року приватне підприємство поставило безпілотні літальні апарати різних типів та модифікацій за державними контрактами на загальну суму майже 7 мільярдів гривень.

Слідчі перевіряють, чи не завищувала компанія вартість безпілотників, штучно додаючи до їхньої ціни завеликі виробничі, адміністративні та інші витрати. Йдеться про дрони, які закуповували за бюджетні кошти.

Також правоохоронці з'ясовують, чи не використовували для фінансових операцій мережу ФОПів і компаній із ознаками фіктивності. За версією слідства, це могло допомагати штучно збільшувати витрати підприємства та виводити кошти.

За даними Державної служби фінансового моніторингу, встановлено фінансові операції на понад 197 мільйонів гривень. Слідство встановлює, чи могли ці кошти бути легалізовані незаконним шляхом.

Правоохоронці вже виявили понад 150 ФОПів, яких, за їхньою версією, могли використовувати у схемі. Серед них – майстри манікюру, студенти та працівники магазинів. Частину з них уже допитали як свідків. Вони заявили, що не вели підприємницької діяльності, а лише за винагороду надали свої документи для реєстрації ФОПів.