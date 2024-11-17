Окрім цього, жителі Бурштина та села Дем'янів внаслідок обстрілів залишилися без теплопостачання та гарячої води. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Пошкодження у селі Бовшів після атаки Росії

Так, місцева жителька Леся Мартинів розповіла журналістам, що почула звуки вибухів орієнтовно о 7:20. Потім у її домі ударною хвилею повибивало скло у чотирьох вікнах, тріснула стіна біля вхідних дверей. Тріщини з'явилися також на стелі всередині будинку.

Я спала, коли дочка подзвонила із Бурштина. Я встала і пішла до ванної, чую "бабах". Лише рік тому, коли внучка заміж виходила, ремонт зробили. Такий погром був, щастя, що дочка приїхала, позамітала, я не годна, мені руки трясуться,

– розповіла жінка.



Онук Лесі Мартинів вставляє вікна / Фото Суспільне

На сусідній вулиці в будинку Марії Андрухів ударною хвилею вибило чотири шибки, в одному вікні – вилетіла й деревʼяна рама. Після обстрілу сусіди жінки "засклили" вибиті в її оселі вікна клейонкою.



Після атаки вікна заклеїли клейонкою / Фото Суспільне

Інший місцевий, Михайло Сірко каже, що в його оселі вже не вперше вибиває шибки ударною хвилею. Чоловіка пригадує, що під час атаки чув кілька вибухів. На другий віконне скло вилетіло разом з рамами.

Староста Бовшівського старостинського округу Ольга Ріжко зазначає, що всього через атаку Росії у селі пошкоджено 8 будинків. Водночас у міській раді створили комісію, яка працює на місці події й обстежує помешкання людей.

Що відбувається у Бурштині

Міський голова Бурштина Василь Андрієшин розповів, що попри відсутність теплопостачання та гарячої води заняття у школах і садочках міста проводитимуться. Рішення прийняли, зважаючи на те, що температура ще досить помірна.

Якщо дозволить температурний режим, то навчання не зупинятимемо. Якщо ні, то перейдемо на віддалену форму навчання,

– говорить Василь Андрієшин.

За його словами, дитсадки забезпечать обігрівачами. Це дозволить працювати хоча б черговим групам. Також подбають і про пацієнтів міської лікарні, де зараз не так багато хворих.

"Всього 35 зі 130. Всю лікарню ми, звичайно, не обігріємо "дуйками" і загалом обігрівачами. Тому будемо десь згруповувати людей. Важкохворих, можливо, доведеться перевести у відділення в Рогатині й у Галичі, – каже міський голова.



Робота пункту незламності у місті / Фото Бурштинської міської ради