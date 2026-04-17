Пошкоджено будинок-інтернат та дім культури: наслідки атаки ворога на Харківщину

Окупанти поцілили ударним безпілотником по будівлі обласного психоневрологічного будинку-інтернату, який розташований в Малижиному, що на Харківщині. На момент атаки заклад не працював.

Водночас пошкоджень зазнали й інші цивільні об'єкти області. Про це у коментарі Суспільне. Харків розповів керівник Золочівської громади Віктор Коваленко.

Які наслідки атаки на Харківщину?

Ворожі війська завдали удару по будівлі обласного психоневрологічного будинку-інтернату в Золочівській громаді ударним безпілотником типу "Молнія". Це сталось близько 22:25 16 квітня. Окрім цього пошкоджено приватний будинок, багатоквартирні будинки, господарські приміщення, гуртожиток непрацюючого освітнього закладу та енергомережі.

За декілька годин о 00:35 17 квітня російські війська атакували місто Люботин. Під час обстрілу ворог використав понад 10 дронів типу "Герань-2". У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що під прицілом Росії опинилось підприємство. Внаслідок влучання на території спалахнула пожежа.

Поранень зазнав 51-річний працівник підприємства, тоді як у двох охоронців віком 46 та 66 років гостра реакція на стрес.

Ударна хвиля пошкодила приватні домоволодіння та цивільні автівки.

Вранці 17 квітня окупанти знову тероризували Харківщину. Дрони типу "Молнія" атакували цивільну інфраструктуру – у Петрівці пошкоджено будинок культури, а в Одноробівці один будинок знищено, ще один зазнав руйнувань.

Загалом за минулу добу ворог прицільно гатив про Харкову та області, зокрема по Харківському, Чугуївському, Богодухівському та Куп'янському районах.

У Харкові влучання зафіксовано в Основ'янському, Київському та Салтівському районах. Ворог пошкодив 11 приватних та 1 багатоквартирний будинок, офісну будівлю, гуртожиток, гараж, господарчу споруду, газову трубу, дві автівки та енергомережі. Поранень зазнали двоє цивільних громадян.

Місто Мерефа в області також зазнало масованої атаки, внаслідок якої загинула жінка, ще шестеро осіб постраждало. Частково зруйновано будівлю цивільного підприємства

У селі Новопросянське Нововодолазької територіальної громади через обстріли зайнялася пожежа на відкритій місцевості.

У селі Писарівка зафіксовані удари по будівлі місцевого будинку культури, медичного закладу, магазину та приватного домоволодіння.

Чугуївський та Куп'янський райони постраждали від атаки БпЛА. Пошкоджено будинки. На щастя, обійшлось без постраждалих.

