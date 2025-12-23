Було враження, що "Шахед" прямо у квартиру летить, – кияни про пережиту атаку на столицю

Росіяни вранці 23 грудня атакували Святошинський район Києва "Шахедами". Очевидці, які пережили ворожий обстріл, пригадують, що було враження, ніби дрони летять прямо у квартиру.

Що розповіли очевидці про пережиту атаку на Київ 23 грудня?

Киянин Олександр розповів телеканалу "КИЇВ24", що перебував у момент вибуху у себе вдома на кухні.

Жах був. Голову втиснув у плечі, і таке враження було, що просто до нас у квартиру летить, моторошно,

– поділився чоловік.

Очевидиця Тамара зазначила, що в її квартирі було вибито скло у всіх вікнах, а міжкімнатні двері просто повилітали,

"Мабуть, і стеля була потріскана. Я в стресі вибігала, тому я особливо не звернула увагу. Вибух застала у квартирі, я була у ванній кімнаті, коли відчинилися двері та посипалося скло і пил", – сказала жінка.

Киянка Наталія також застала вибух у себе вдома. В її квартирі на 4-му поверсі багатоповерхівки не лишилося жодного цілого вікна.

Все всередину вибуховою хвилею засипало. Там тепер практично нічого немає. Я була в коридорі, мене не пошкодило. А чоловік був на кухні, вийшов водички попити, посікло трохи, але не критично. Живі, Слава Богу,

– наголосила очевидиця російської атаки.

Ще одна жителька пошкодженого будинку розповіла кореспондентам "Новини.LIVE", що злякалася вибуху, та відчувала шок під час ворожої атаки. За словами киянки, вибух пролунав близько 9-ї години ранку.

Після цього вона, як і інші мешканці будинку, вийшла на вулицю, щоб подивитися, що відбувається. На щастя, вона травм не зазнала.

Які наслідки російської атаки по Києву?