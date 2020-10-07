Азербайджан заявив, що Вірменія обстріляла стратегічний трубопровід, який качає нафту до Туреччини. Вірменія у відповідь назвала це нахабною брехнею, і заявила про ракетні обстріли азербайджанцями міста Степанакерт.

Пресслужба генпрокуратури Азербайджану заявила, що збройні сили Вірменії ввечері 6 жовтня обстріляли нафтопровід Баку – Тбілісі – Джейхан ракетами. Це сталося у Євлахському районі приблизно о 21 годині.

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Оскільки нафтопровід є чи не найбільш важливим стратегічним об'єктом у регіоні, а також важливий і для "енергетичної безпеки Європи", то, за інформацією Баку, "спробу терору" армія Азербайджану відвернула.

Трубопровід Баку – Тбілісі – Джейхан (БТД) перекачує азербайджанську, туркменську, казахстанську і російську нафту до Туреччини. Його протяжність – 1768 кілометрів, а пропускна здатність – понад 50 мільйонів тонн за рік.

У відповідь міноборони Вірменії спростувало заяву Азербайджану як "нахабну брехню", адже вірмени не мають наміру цілитися у нафтогазові інфраструктури.

Проте незалежно від місця дислокації всі ті військові об'єкти та цілі, звідки ведуть вогонь по Карабаху, будуть знищені,

– пригрозили у відомстві.

Водночас у вірменському телеграм-каналі WarGonzo повідомили, що проти ночі 7 жовтня у Степанакерті (центральне місто невизнаної республіки Нагірного Карабаху) постійно працюють тривожні сирени та падають бомби.

Згодом це підтвердили й в уряді Вірменії, додавши, що противник вночі активно обстрілює також місто Шуши. Натомість офіційні відомства Азербайджану цю інформацію не коментували.

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Ситуація в Нагірному Карабасі, нагадаємо, набула ознак масштабної війни з 27 вересня 2020 року, хоча загалом конфлікт навколо регіону між Азербайджаном та Вірменією тягнеться понад століття.

Зараз бойові дії тривають щодня та на кількох напрямках. Обидві сторони заявляють про втрати серед військових та цивільних.

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