Росії є вигідним конфлікт між Азербайджаном і Вірменії. Загалом нестабільність в Чорноморському регіоні – в інтересах Кремля.

Росія є головним бенефіціаром війни в Карабасі

Таку заяву зробив колишній командувач військами США в Європі в 2014 – 17 роках, ветеран війни в Іраку та Афганістані Бен Ходжес. Про це повідомляє "РБК-Україна".

До речі Росія може стати учасником конфлікту у Нагірному Карабасі

За словами Ходжеса, єдиним бенефіціаром поточної війни в Нагірному Карабасі є Росія.

Стратегічним бажанням Росії завжди було підтримання сфер впливу, а також нестабільності на своєму кордоні, щоб вона могла впливати на те, що відбувається навколо,

– зауважив генерал.

Тому він є впевненим, що Кремль доклав руку до того, щоб почати цей конфлікт. Або ж, безумовно, витягує вигоду з того, що ситуація залишається нестабільною.

Ходжес додає, в США хотіли б бачити негайне припинення вогню та перехід до переговорів, замість реального конфлікту.

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