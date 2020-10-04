Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що Азербайджан є готовим припинити вогонь у Нагірному Карабасі. Щоправда, станеться це, якщо Вірменія визнає цю спірну територію окупованою азербайджанською. Також Єреван повинен оприлюднити чіткий порядок денний щодо виведення своїх військ.

Заява Алієва щодо вирішення конфлікту в Нагірному Карабасі

Азербайджанський президент укотре наголосив, що вирішення конфлікту з Вірменією має йти через діалог. Але водночас має бути і основа для перемовин. Про це Алієв заявив у коментарі телеканалу Al Arabiya.

Актуально Вірменія та Азербайджан готові до мирних переговорів

"Вірменський прем'єр повинен заявити про прихильність колишнім домовленостям, згідно з якими, території в Нагірному Карабасі було визнано окупованими азербайджанськими територіями", – зауважив Алієв.

За його словами, для припинення військових дій з боку Азербайджану також має бути вибачення від вірменського прем'єра, який "назвав окуповані азербайджанські землі вірменськими".

Крім того, Азербайджан буде готовим припинити вогонь, якщо Вірменія запропонує чіткий за часом і таким, що підкріплюється діями, порядок виведення військ з Нагірного Карабаху.

Наша умова для припинення вогню полягає в тому, що Вірменія повинна запропонувати тимчасовий порядок виведення військ з окупованих азербайджанських територій в Нагірному Карабасі, яка була б не на словах, а яку виконували б насправді. Тобто, в які дні та які території буде звільнено,

– підкреслив Алієв.

Він додав, що вимагає від Франції вибачень за слова французького президента Еммануеля Макрона про нібито перекидання сирійських бойовиків в Баку для ведення бойових дій в Нагірному Карабасі.

До речі Прем’єр Вірменії Пашинян не виключив введення миротворців РФ у Нагірний Карабах

Ситуціія в Нагірному Карабасі: коротко

Бойові дії тут тривають уже впродовж тижня на кількох різних напрямках. Є втрати як серед військових, так і серед цивільного населення з обидвох сторін. Також кожна країна заявляє про значні пошкодження та ліквідацію військової техніки.

Є втрати як серед військових, так і серед цивільного населення з обидвох сторін. Також кожна країна заявляє про значні пошкодження та ліквідацію військової техніки. Почалося все вранці 27 вересня. Тоді на кордоні Вірменії та Азербайджану – в Нагірному Карабасі – відновилися бойові дії. Сторони звинувачують одна одну в провокації конфлікту.

В Азербайджані, Вірменії та невизнаній Нагірно-Карабаській республіці оголосили воєнний стан і мобілізацію . Країни повідомляють про десятки загиблих і поранених з боку військових і цивільних.

. Країни повідомляють про десятки загиблих і поранених з боку військових і цивільних. ЄС, НАТО, Україна та Росія закликають країни припинити бойові дії та відновити перемовини. Натомість Туреччина заявила, що підтримуватиме дії Азербайджану та назвала Вірменію "найбільшою загрозою миру в регіоні".

Нагірний Карабах – регіон населений вірменами у складі Азербайджану. Боротьба за цю територію триває вже понад століття.

Поточний конфлікт фактично розпочався у 1988 році, коли Нагірний Карабах захотів вийти зі складу Азербайджанської СРСР і увійти до складу Вірменської. А наприкінці 1980-х провірменські сили за підтримки Єревана взяли Нагірний Карабах під свій контроль.

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