Прем’єр Вірменії Пашинян не виключив введення миротворців РФ у Нагірний Карабах
Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян вважає, що питання введення миротворців у Нагірний Карабах слід розглядати у більш широкому контексті, зокрема у межах мінської групи ОБСЄ. Щодо поточної ситуації, то поки це жодна зі сторін конфлікту не порушувала.
Заява Пашиняна щодо російський миротворців у Нагірному Карабасі
Під час спілкування з журналістами Al Jazeera вірменського прем’єра запитали, чи хотів він бачити російських миротворців, до прикладу, в Нагірному Карабсі. Витяги з цього інтерв’ю опублікувала пресслужба Кабінету Міністрів Вірменії.
Актуально Вірменія та Азербайджан готові до мирних переговорів
Дивіться, такі питання можуть обговорити в ширшому контексті в межах мінської групи ОБСЄ,
– відповів на це питання Пашинян.
Додамо, що у 1992 році Рада безпеки та співробітництва в Європі (попередник ОБСЄ) створила мінську групу в Гельсінкі. І вона пропонувала запровадити миротворчу місію у Нагірному Карабасі. Але цю ідею так і не підтримали, передусім мовиться про Вірменію.
Що таке мінська група ОБСЄ?Її створили в 1992 році. Метою групи є врегулювання конфлікту в Нагірному Карабасі. У неї входять Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Німеччина, Італія, Швеція, Фінляндія та Туреччина. Співголови – Франція, Росія та США.
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Ситуціія в Нагірному Карабасі: коротко
- Бойові дії тут тривають уже впродовж тижня на кількох різних напрямках.
- Почалося все вранці 27 вересня. Тоді на кордоні Вірменії та Азербайджану – в Нагірному Карабасі – відновилися бойові дії. Сторони звинувачують одна одну в провокації конфлікту.
- В Азербайджані, Вірменії та невизнаній Нагірно-Карабаській республіці оголосили воєнний стан і мобілізацію. Країни повідомляють про десятки загиблих і поранених з боку військових і цивільних.
- ЄС, НАТО, Україна та Росія закликають країни припинити бойові дії та відновити перемовини. Натомість Туреччина заявила, що підтримуватиме дії Азербайджану та назвала Вірменію "найбільшою загрозою миру в регіоні".
- Нагірний Карабах – регіон населений вірменами у складі Азербайджану. Боротьба за цю територію триває вже понад століття.
- Поточний конфлікт фактично розпочався у 1988 році, коли Нагірний Карабах захотів вийти зі складу Азербайджанської СРСР і увійти до складу Вірменської. А наприкінці 1980-х провірменські сили за підтримки Єревана взяли Нагірний Карабах під свій контроль.