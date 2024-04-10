Ворог від ранку кілька разів атакував Одесу. Потужні вибухи лунали у 80-у річницю визволення міста від фашистських загарбників.

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Унаслідок обстрілів Одеси є поранені

У пресслужбі залізниці повідомили, що російські військові цинічно били балістичними ракетами по об'єктах критичної інфраструктури. На жаль, під час атаки постраждали двоє працівників Одеської залізниці.

Наразі поранені госпіталізовані. Їхній стан лікарі оцінюють як стабільний і надають усю необхідну допомогу.

У пресслужбі Укрзалізниці також висловили побажання якнайшвидшого одужання пораненим.

Окупанти продовжують терор Одеси