Ба більше, голова Тернопільщини наголосив, що всіх людей, які знімали ракетний удар по місту обов'язково знайдуть. Тому, якщо вони хочуть уникнути більш суворого покарання, то мають перепросити за свої дії публічно.

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Труш розповів що буде з людьми, які знімали приліт по місту

Очільник Тернопільської ОВА зазначив, що одразу після пожежі в місті молодики виставили відео, на якому вони кричали гасла: "Слава Україні" й "так і треба". За його словами, такі дії є неприпустимими під час воєнного стану, тому правоохоронці робитимуть все, щоб якомога швидше притягнути хлопців до відповідальності.

Зрозумійте, у нас іде війна, і якщо ви хочете бути в центрі уваги військових дій, нема питань – ідіть служити в Збройні Сили,

– підкреслив Труш.

Він також зауважив, що так звані "диванні експерти", що сидять у Тернополі й розповідають про позиції нашої протиповітряної оборони, а також хто і де змінив своє розташування – лише допомагають ворогу.

У поліції висловилися щодо знімання атаки на Тернопіль

Начальник поліції Тернопільщини Олександр Богомол також прокоментував відео у соціальних мережах з прильотами по місту. Він назвав такі дії "хайпом" і закликав людей не знімати відео вибухів чи їхніх наслідків.

"Якщо хтось хоче хайпанути, то робіть це десь зі своїми родичами чи з собою", – зазначив поліціянт.

Він також розповів, що, звичайно, "очі нікому не заплющиш", але жителі Тернополя мають розуміти, що війна також триває і в Тернополі, тому подібну інформацію у мережах публікувати не можна. Богомол попросив видалити ці пости в соцмережах і закликав надавати подібні кадри одразу до поліції, щоб допомоги у розслідуванні воєнних злочинів Росії.

Зверніть увагу! Верховна Рада у березні 2022 року запровадила кримінальну відповідальність за фото- та відеозйомку переміщень Збройних Сил України в умовах воєнного або надзвичайного стану. Санкція статті передбачає покарання від 8 до 12 років ув'язнення.

Що відомо про ракетний обстріл Тернополя