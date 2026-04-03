3 квітня, 15:27
Оновлено - 19:53, 3 квітня

Були ракетні удари, атакували сотні БпЛА: для яких регіонів існувала підвищена загроза

Діана Подзігун, Анастасія Колеснікова

Ворожі війська знову атакували українські міста ударними безпілотниками та ракетами різного типу. Впродовж дня 3 квітня у деяких регіонах України лунала повітряна тривога.

Про рух ворожих повітряних цілей та загрозу для областей України інформували Повітряні сили ЗСУ.

Де була загроза ворожого удару?

19:20, 03 квітня

Харківщина:

  • БпЛА повз Балаклію, курс – західний,
  • у напрямку Харкова зі сходу.
19:17, 03 квітня

БпЛА на Кривий Ріг з півночі.

18:28, 03 квітня

Полтавщина. БпЛА у напрямку Лубен/Ромодану з півночі.

18:18, 03 квітня

БпЛА на Суми з півночі.

18:18, 03 квітня

БпЛА на Полтавщину з півночі.

18:13, 03 квітня

БпЛА по межі Чернігівщини і Сумщини південним курсом.

18:00, 03 квітня

Харківщина. БпЛА у напрямку Балаклії зі сходу.

17:43, 03 квітня

Дніпропетровщина. БпЛА повз Нікополь курсом на північ.

17:40, 03 квітня

Декілька груп БпЛА на Сумщині – на/повз Конотоп з північного сходу.

17:25, 03 квітня

Мер Харкова Терехов повідомив про ще один удар по Шевченківському району міста. Наслідки атаки уточнюють.

16:51, 03 квітня

БпЛА на Харків зі сходу.

16:36, 03 квітня

БпЛА з Чорного моря – курсом на Одесу.

16:26, 03 квітня

  • Запоріжжя – БпЛА в напрямку населеного пункту Кушугум,
  • БпЛА на північний схід від Запоріжжя, курсом на північно-західний,
  • БпЛА на Херсонщині – курсом на Миколаївщину.
16:18, 03 квітня

Дрон вгатив по Харкову

У Харкові ворожий дрон вдарив по Київському району, написав мер Ігор Терехов.

15:54, 03 квітня

Відбій ракетної небезпеки.

15:26, 03 квітня

Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ31К.

15:12, 03 квітня

Відбій загрози для Запоріжжя.

14:53, 03 квітня

Запоріжжя – ракетна небезпека.

13:19, 03 квітня

  • Чернігівщина – БпЛА поблизу міста Новгород Сіверський.
  • Сумщина – БпЛА на півночі, в північно-західному напрямку.
12:54, 03 квітня

Київщина – БпЛА повз Обухів на Кагарлик.

11:48, 03 квітня

Ворожі БпЛА східніше від Києва в районі села Баришівка.

11:34, 03 квітня

БпЛА у напрямку Білгород-Дністровська з Чорного моря.

11:27, 03 квітня

Ракета у напрямку Коростеня.

11:22, 03 квітня

Ракета на Житомир.

11:21, 03 квітня

Ракета на Бердичів.

11:17, 03 квітня

Ракета на Вінницю із заходу.

11:14, 03 квітня

Ракета на Білу Церкву з півдня.

11:12, 03 квітня

Ракети на Вінницю зі сходу.

11:10, 03 квітня

Ракети з Черкащини на сході Вінниччини – курс західний

11:06, 03 квітня

  • 6 груп КР у напрямку Білоцерківського району Київщини.
11:06, 03 квітня

Ворожі БпЛА продовжують рух у напрямку Києва з південного напрямку.

11:04, 03 квітня

Ракети через Черкащину у напрямку Київщини.

11:03, 03 квітня

Групи КР повз Кропивницький у напрямку Звенигородського району Черкащини. Повертають у напрямку Київщини.

Групи БпЛА в секторі Обухів/Вишневе.

10:59, 03 квітня

Ракета на Кропивницький.

10:59, 03 квітня

Ракети на Кіровоградщині змінюють курс у напрямку Черкащини.

10:52, 03 квітня

Ракета наближається до Кропивницького.

10:48, 03 квітня

Ракета на Кривий Ріг з півночі.

10:42, 03 квітня

Ракети повз Кам'янське на Кіровоградщину, вектор руху Кропивницький.

10:39, 03 квітня

Швидкісна ціль на Кривий Ріг з півдня.

10:34, 03 квітня

Ракети з Харківщини зайшли на Дніпропетровщину, вектор руху Кам'янське.

10:31, 03 квітня

Ще ракета на сході Харківщини тим самим курсом.

10:28, 03 квітня

БпЛА на Коростень (Житомирщина) з південного сходу.

10:27, 03 квітня

Входження крилатих ракет у повітряний простір України.

2 групи КР через Ізюмський район Харківщини західним курсом.

10:25, 03 квітня

 Ракета на сході Харківщини курсом на захід.

10:25, 03 квітня

Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К.

10:18, 03 квітня

БпЛА на Київщині, курсом на Київ з півдня.

10:04, 03 квітня

БпЛА на Київщині, курс Обухів.

09:52, 03 квітня

БпЛА на Житомирщині, курс м.Житомир з півдня.

09:36, 03 квітня

Група БпЛА курсом на м.Біла Церква з південного-сходу.

09:29, 03 квітня

БпЛА на Житомирщині, курс на Бердичів

09:12, 03 квітня

БпЛА на Вінниччині повз Калинівку курс на північ.

08:58, 03 квітня

БпЛА курсом на Вінницю зі сходу.

08:50, 03 квітня

БпЛА курсом на Черкаси.

08:46, 03 квітня

БпЛА на Вінниччині, курс Немирів/Іллінці.

08:44, 03 квітня

Група БпЛА з Полтавщини на Кіровоградщину.

08:21, 03 квітня

Група БпЛА на Полтавщині курсом на Кременчук.

08:21, 03 квітня

Ворог атакує великою кількістю цілей, будьте обережні,
 – попередив керівник ЦПД.

08:16, 03 квітня

БпЛА на Вінниччині, курс Тростянець/Крижопіль.

08:04, 03 квітня

БпЛА з Одещини курсом на Вінниччину та Кіровоградщину.

08:01, 03 квітня

БпЛА на Полтавщині, курс Гоголеве.

08:00, 03 квітня

БпЛА на Київщині курсом на Обухів.

07:51, 03 квітня

БпЛА в напрямку м.Біла Церква з заходу.

07:42, 03 квітня

БпЛА на півдні Сумщини, курс Полтавщина.

07:40, 03 квітня

БпЛА на Одещині, курс Криве Озеро

07:37, 03 квітня

БпЛА на Житомирщині, курс на Ружин

07:33, 03 квітня

БпЛА на Одещині, курс північно-західний.

07:22, 03 квітня

БпЛА з Миколаївщини курсом на Одещину.

07:20, 03 квітня

БпЛА з Київщини курсом на Вінниччину (Погребище).

07:00, 03 квітня

БпЛА курсом Київщину з півдня.

06:48, 03 квітня

БпЛА в напрямку Миколаївщини з півдня.

06:30, 03 квітня

БпЛА в напрямку м.Харків.

06:29, 03 квітня

БпЛА з Кіровоградщини курсом на Черкащину.

06:24, 03 квітня

БпЛА з Кіровоградщини курсом на Київщину.

06:01, 03 квітня

БпЛА на Кропивницький.

05:52, 03 квітня

БпЛА з Миколаївщини курсом на Кіровоградщину.

05:29, 03 квітня

БпЛА з акваторії Чорного моря на Одесу. 

БпЛА з Сумщини на Полтавщину.

05:21, 03 квітня

Група БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину, курс північно-західний.

05:05, 03 квітня

 Група БпЛА на Чернігівщині, курс на Березну.

05:02, 03 квітня

Монітори пишуть, що у Росії злетіли 2 борти Ту-160 з аеродрому "Українка". Кількість бортів може зростати. Якщо виліт бойовий, на пускових рубежах літаки будуть десь о 8 годині.

05:02, 03 квітня

Група БпЛА на Павлоград.

04:42, 03 квітня

БпЛА на місто Запоріжжя з півдня.

04:27, 03 квітня

Група БпЛА на півночі Сумщині, курс на Чернігівщину.

Відбій загрози балістики.

04:15, 03 квітня

Швидкісна ціль на Павлоград.

04:11, 03 квітня

Група БпЛА на Харківщині, курс на Балаклію.

04:06, 03 квітня

Під час балістичного обстрілу вибухи також пролунали у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

04:02, 03 квітня

Швидкісна ціль на Запоріжжі.

04:01, 03 квітня

Швидкісна ціль на Дніпропетровщині.

03:58, 03 квітня

Ворог завдав трьох ударів балістичною зброєю по Київському району Харкова, – мер Терехов.

03:55, 03 квітня

Ракети на Харків! Чутно вибухи.

03:53, 03 квітня

Тривога у Києві та низці областей. Загроза застосування балістичного озброєння! Подбайте про безпеку.

02:51, 03 квітня

БпЛА з Кіровоградщини у напрямку Одещини, курс південний. 

БпЛА з Полтавщини у напрямку Чернігівщини.

02:42, 03 квітня

БпЛА наближаються до Харкова з півночі.

02:08, 03 квітня

БпЛА на Черкащині в районі Тального, курс південний.

01:32, 03 квітня

Полтава – БпЛА з півдня.

01:14, 03 квітня

Кривий Ріг – БпЛА зі сходу.

00:31, 03 квітня

БпЛА на Полтавщині у напрямку Миргорода з півдня.

00:08, 03 квітня

БпЛА на Миколаїв з півдня.

00:05, 03 квітня

БпЛА на заході Сумщини на Чернігівщину.

00:00, 03 квітня

БпЛА південніше Дніпра – вектором руху на Кривий Ріг.

23:51, 02 квітня

Кривий Ріг – БпЛА з південного сходу.

23:49, 02 квітня

Ворожий "Шахед" ударив по Салтівському району. Деталі уточнюємо, 
– зазначив мер Харкова Ігор Терехов.

23:36, 02 квітня

БпЛА у напрямку Сум з північно-східного напрямку.

23:27, 02 квітня

БпЛА у напрямку Харкова з півночі та півдня.

22:52, 02 квітня

Декілька ворожих БпЛА на півночі Харківщини курс південний у напрямку Харкова.

21:41, 02 квітня

Зафіксована активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку! 

Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!

20:58, 02 квітня

БпЛА на Харків з півночі.

20:48, 02 квітня

БпЛА на Полтавщині в районі населеного пункту Полтава та Решетилівка курс південно-західний.

20:48, 02 квітня

БпЛА на Павлоград зі сходу.

20:29, 02 квітня

БпЛА на Харківщині, курс на Харків з півдня.

19:49, 02 квітня

БпЛА з Харківщини курсом на Полтавщину.

19:43, 02 квітня

БпЛА на півночі Чернігівщини, курс на захід.

 