Україну атакували понад 100 ворожих БпЛА: скільки цілей збила ППО та де є влучання

В ніч на 27 березня ворог тероризував українські міста ударними безпілотниками. Більшість ворожих цілей вдалось збити силам ППО, однак зафіксовано влучання.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

З 18:00 26 березня й аж до ранку 27 березня ворог спрямував на українські мирні міста 102 безпілотники різного типу, зокрема "Гербери" та "Італмаси". "Шахедів" з них – близько 60.

Ворожі цілі летіли з Курська, Орла, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська, що в Росії та Гвардійського на ТОТ Криму.

Станом на 8:30 авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України збили чи знешкодили 93 ворожі дрони на півночі, півдні та сході країни.

На жаль, на 8 локаціях зафіксовано влучання російських цілей, ще на чотирьох – падіння уламків.

До слова, у деяких регіонах України досі триває загроза удару БпЛА, тож закликаємо не нехтувати тривогою та зайняти безпечні місця.

