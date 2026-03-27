24 Канал Новини України Україну атакували понад 100 ворожих БпЛА: скільки цілей збила ППО та де є влучання
27 березня, 08:42
Оновлено - 08:56, 27 березня

Діана Подзігун
Основні тези
  • Ворог атакував Україну 102 безпілотниками, з яких близько 60 були "Шахеди".
  • Сили оборони України збили або знешкодили 93 ворожі дрони, однак зафіксовано влучання на 8 локаціях.

В ніч на 27 березня ворог тероризував українські міста ударними безпілотниками. Більшість ворожих цілей вдалось збити силам ППО, однак зафіксовано влучання.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

З 18:00 26 березня й аж до ранку 27 березня ворог спрямував на українські мирні міста 102 безпілотники різного типу, зокрема "Гербери" та "Італмаси". "Шахедів" з них – близько 60.

Ворожі цілі летіли з Курська, Орла, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська, що в Росії та Гвардійського на ТОТ Криму.

Станом на 8:30 авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України збили чи знешкодили 93 ворожі дрони на півночі, півдні та сході країни. 

На жаль, на 8 локаціях зафіксовано влучання російських цілей, ще на чотирьох – падіння уламків.

До слова, у деяких регіонах України досі триває загроза удару БпЛА, тож закликаємо не нехтувати тривогою та зайняти безпечні місця.

Де гриміли вибухи 27 березня?

  • Ворожі цілі дістались Харкова. Російські війська поцілили ракетами по багатоквартирному будинку у Київському районі міста. Кількість постраждалих сягнула 8 осіб.

  • Крім того, зруйновано внутрішні конструкції та балкон квартири на верхньому поверсі.