Російська армія вночі 7 серпня вчергове атакували залізничну інфраструктуру. Окупанти використали для атаки ударні БпЛА.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову правління АТ "Укрзалізниця" Олександра Перцовського.

Дивіться також Більшість людей встигли пройти в укриття: кадри потрощеного вокзалу в Лозовій

Що відомо про атаку на залізничну інфраструктуру?

Ще одна ніч.... Чергова ніч масованих нальотів зграй "Шахедів" по абсолютно цивільній залізничній інфраструктурі. Цього разу – Придніпровка,

– повідомив Перцовський.

Він зазначив, що введені безпекові заходи спрацювали – всі чергові співробітники завчасно перемістились в укриття.

"Інфраструктуру та техніку після ушкоджень відновимо. Рух аж ніяк не спиняємо – посіяти паніку чи зневіру точно не вийде", – заявив він.



Росіяни вдарили по залізничній інфраструктурі 7 серпня / Фото Перцовського

Дивіться також Після обстрілу Лозової на Харківщині закрили залізничний вокзал: які альтернативи шукають

До слова, в пʼятницю, 1 серпня, Суми знову були під ворожим обстрілом. Під ударом опинився вокзал.

Відомо, що було пошкоджено вікна в поїзді №45 Харків – Ужгород. Пасажири поїзда цілі, залізничники оперативно перевели їх в інші вагони.

У Сумській міській раді тоді уточнили, що залізничний вокзал атакували двома безпілотниками.