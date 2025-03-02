Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар мами жительки будинку у Запоріжжі, куди влучив ворожий дрон, Алли Прінь для Суспільного.

До теми Усе у вогні: в ОВА показали кадри наслідків ворожої атаки по будинку в Запоріжжі

Яка доля котиків, що залишилася у квартирі, куди влучив "Шахед"

Алла Прінь розповіла журналістам, що квартира, де жила її донька, горить після ворожої атаки "Шахедом". Вона розповіла, що донька встигла вибігти, але у квартирі лишилися два котики.

У квартирі, де була пожежа після атаки "Шахедом", залишилося 2 котики / Відео Суспільне

Пізніше у ДСНС розповіли, що під час ліквідації наслідків ворожого удару по Запоріжжю рятувальникам вдалося врятувати двох котиків.

Через падіння уламків безпілотника будинок загорівся, а вибуховою хвилею пошкодило сусідні оселі. Вогнеборці не лише приборкали полум'я, а й витягли з-під завалів наляканих пухнастиків,

– зазначили у службі.

Рятувальники врятували пухнастиків з квартири, що горіла у Запоріжжі / Відео ДСНС

В ДСНС підкреслили, що чотирилапі друзі тепер в безпеці.

До слова, у Запоріжжі ввечері 2 березня російський "Шахед" влучив у житлову багатоповерхівку. Внаслідок атаки постраждала 31-річна жінка, яку госпіталізували.