Обстріл Докучаєвська: в ОБСЄ озвучили кількість постраждалих мирних жителів
19:39, сьогодні 171 Читать новость на русском
Внаслідок обстрілу окупованого бойовикам Докучаєвська у Донецькій області поранення отримали 6 цивільних людей.
Про це розповів заступник голови моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг, повідомляє "Громадське".
Раніше у штабі АТО повідомили, що 22 січня бойовики обстріляли Докучаєвськ з 82-міліметрових мінометів.
"За останні два дні в районі Оленівки та Докучаєвська місією було зафіксовано відповідно 2 і 6 випадків жертв серед мирного населення. Факти наразі встановлюються, але ясно одне: зазнають поранень та гинуть невинні цивільні люди", – розповів Хуг.
До слова, моніторингова місія ОБСЄ заявила про можливу ескалацію бойових дій на Донбасі.
Джерело: 24 Канал
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