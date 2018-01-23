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Обстріл Докучаєвська: в ОБСЄ озвучили кількість постраждалих мирних жителів

19:39, сьогодні 171 Читать новость на русском
Александр Хуг
Александр Хуг / Фото з вільних мереж

Внаслідок обстрілу окупованого бойовикам Докучаєвська у Донецькій області поранення отримали 6 цивільних людей.

Про це розповів заступник голови моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг, повідомляє "Громадське".

Раніше у штабі АТО повідомили, що 22 січня бойовики обстріляли Докучаєвськ з 82-міліметрових мінометів.

"За останні два дні в районі Оленівки та Докучаєвська місією було зафіксовано відповідно 2 і 6 випадків жертв серед мирного населення. Факти наразі встановлюються, але ясно одне: зазнають поранень та гинуть невинні цивільні люди", – розповів Хуг.

До слова, моніторингова місія ОБСЄ заявила про можливу ескалацію бойових дій на Донбасі.

Теги: Новини України Війна на Донбасі АТО ОБСЄ
Джерело: 24 Канал
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