Обстріли та фейки Росії: чого хоче досягти Путін

Відверта брехня Росії щодо гарантій безпеки України розпочалась ще з Будапештського меморандуму, який підписали у 1991 році. Однак на цьому вона не закінчилась, а зараз – досягає свого піку.

"Україна хоче миру. Європа хоче миру. Світ каже, що не хоче воювати, а Росія – що не хоче нападати. Хтось із нас бреше". З цих слів президент Володимир Зеленський розпочав свою промову на Мюнхенській конференції з питань безпеки.

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З них же розпочну свою програму я. Оскільки саме брехні вона й буде присвячена. Нагадаю, про що мовиться.

Гарантії, які дали Україні

У 1991 році, в момент здобуття незалежності, Україна посідала 3 сходинку, коли мовилось про ядерний арсенал. Ми були третіми, навіть не у Європі, а у світі.

На озброєнні наша держава мала тактичні та стратегічні балістичні ракети, бомбардувальники-носії ядерної зброї. Втім, усе це знищили після підписання Будапештського меморандуму.

В обмін на… слово на папері. Слово США, Росії та Британії (пізніше до них приєдналися Китай і Франція). Слово те було "гарантія" – суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.

"Такі справи" на 24 каналі: дивіться відео (початок теми з 01:26 хвилини)



Документ, який нічого не гарантує

Чому ж тепер кажу, що це брехня довжиною у 30 років? Бо, як з'ясувалося, Будапештський меморандум – не зовсім документ, бо нікому нічого не гарантує.

Так на одному з українських телеканалів висловилася посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен. Не думаю, що це її особиста позиція – скоріш за все, так вважає вся Німеччина в обличчі старої та нової влади. Такий висновок можна зробити.



Фельдгузен заявила, що Будапештський меморандум нічого не гарантує / Фото з фейсбук-сторінки посольства Німеччини

Оскільки Будапештські гарантії не спрацювали ні у 2014 році, коли Кремль, скориставшись ситуацією, вирішив відібрати у нас Крим, ні пізніше – коли його ж "ихтамнетовские войска" зайшли зі сходу нашої держави. Ні тепер – коли Росія примусово вивозить населення окупованих територій, прикриваючись міфічною загрозою з боку України.

Російські фейки

Як кажуть у Кремлі, рятують російськомовне населення від "укро-фашистських загарбників". Бо навіть уявити не можна наскільки вони "підступні".

Наприклад, вони (українці – 24 канал) нібито можуть підірвати справжній автомобіль начальника так званої народної міліції бойовиків, який він довго маскував під джип, аби максимально заплутати сліди й збити з пантелику.

Однак так просто бойовиків не провести. Тому здогадавшись, що їх хочуть "надурити", підірвали "уазик", бо на чому ще може їздити справжній народний міліціонер.

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Однак на цьому вони не зупинилися. Уже наступного дня проросійські бойовики обстріляли Ростовську область, куди почали ввозити мешканців окупованих територій, звинувативши ЗСУ.

Плювати на те, що жоден снаряд з "Градів" не долетить до Росії. Людині он протез відірвало – чи не "доказ злочинів України".

Якщо ви й у це не вірите, то ось вам, будь ласка, відео обстріляного сараю, у сенсі – "прикордонного пункту ФСБ". Упс, то що ж виходить – вони самі? Як не зручно вийшло, правда.



Відео маріонеток

Як фільми знімати не вміють, так і провокації. Виклали звернення своїх маріонеток, а виявилось – ті так старались, що заздалегідь підготували своє "евакуаційне відео". Аналіз метаданих відеофайлу чітко підтверджує дату його створення – 16 лютого. Тобто за кілька днів до загострення.

Однак бойовики пішли далі й опублікували відео, яке записали ще у 2021 році. За легендою, вони знайшли покинутий автомобіль ВАЗ, начинений 200 кілограмами вибухівки.

Він стояв – не повірите – на маршруті евакуації мешканців Луганська. Проте бойовики його нібито вчасно помітили й підірвали, тому там залишилась 40-метрова вирва.

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Це я навела лише кілька прикладів російської брехні. Загалом же Центр протидії дезінформації та стратегічних комунікацій лише за вихідні 19 – 20 лютого зафіксував 10 неправдивих повідомлень щодо ситуації на Донбасі. Крім того, українська влада отримала один із темників російських пропагандистів.

Примус покинути домівки

Як ви вже зрозуміли, я спеціально не кажу що це – евакуація населення. Оскільки це – ніщо інше, як примус покинути власні домівки й поїхати туди, де їх ніхто не чекає.

Ті, хто вирішив залишитися, опинились в іншій пастці. Через закритий Росією кордон, вони в повній ізоляції. Якщо молодь це не дуже лякає – вона продовжує відвідувати нічні клуби, то іншим слід перейматися, бо поки їх розмістили в спортивних залах, просто як головних героїв "Гри в кальмара".

У їхніх квартирах уже господарюють мародери. За словами волонтера Тіма Златкіна, за добу розграбували близько 100 квартир мешканців Донецька та Макіївки, що виїхали до Росії.

Тим часом Врубівка та Щастя опинились під вогнем бойовиків, через який пошкодили газопровід. Тож Щастя тепер без тепла, а також світла та води. Луганську теплоелектростанцію зупинили через пошкодження лінії електропередач.

Чого Росія хоче досягти

Якщо, прослухавши це все, у вас виникає єдине питання: "для чого?" – то воно цілком слушне та правильне. Відповідь на нього – змусити Україну капітулювати.

Це означає: