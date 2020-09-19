Підконтрольна Кремлю влада Криму намагатиметься керувати дощами. Це нібито допоможе вирішити проблему води на півострові, переконаний проросійський голова півострова Сергій Аксьонов. Він запропонував стріляти у хмари, аби наповнювати дощами обмілілі водосховища, для цього до Сімферополя навіть перегнали рідкісний на всю Росію літак-лабораторію.

Експериментальну методику планують застосувати для центрального Криму, адже підконтрольні РФ чиновники зазначили, що там води бракує найбільше. Однак чи дійсно це план порятунку від посухи, чи лише так зване замилювання очей – дивіться у програмі "Крим. Реалії" на 24 каналі.

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Аксьонов наголосив, що будь-які хмари, які наближатимуться на територію півострова, зокрема Сімферополя, будуть піддаватися обробці. Хмари оброблятимуть з єдиного в Росії літака, який має можливість нібито через обстріл хмар викликати дощі. Відповідний літак у 2013 році представила організація "Росгидромет".

Літак побудований на базі радянського пасажирського літака ЯК-42Д. Тобто звичайний цивільний літак переобладнали та додали до нього різноманітну апаратуру,

– розповів редактор інтернет-ресурсу MilitaryAviation.in.UA Денис Томенчук.



ЯК-42Д у 2013 році представила організація "Росгидромет" / Скриншот з відео

Як саме будуть викликати опади

Щоб викликати опади, хмари прострілюватимуть піропатронами з йодидом срібла. Коли ця сполука потраплятиме у хмару – утворюватимуться відповідні кристали.



Йодид срібла з опадами потраплятиме у грунт і воду / Скриншот з відео

Метеоролог Віталій Шпиг розповів, що кристали швидше набирають масу та випадають, на землі це спостерігають у вигляді дощу. Далі йодид срібла з опадами потраплятиме у грунт і воду. За словами Аксьонова, це безпечно і ніякої екологічної небезпеки немає. Проте експерти переконані – йодид срібла безпечний лише у невеликих кількостях, адже вивчення особливостей цієї сполуки триває досі.

Чим це може бути небезпечно

Експерт з питань зміни клімату національного екологічного центру України Георгій Веремійчик повідомив, що на Олімпіаді-1980 у Москві інтенсивно розпорошували йодисте срібло та вуглекислоту, щоб викликати опади біля міста. До того мало хто знав, що таке кислотні дощі.

Якийсь район обов'язково недоотримає вологи. Крім того, штучно вони можуть викликати потужні зливи, що може завдати шкоди міському господарству. Взагалі втручання у планетарні процеси – це дуже небезпечно,

– наголосив Веремійчик.

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Чи вирішить це проблему з водою

Водночас метеоролог Віталій Шпиг впевнений, що один літак-лабораторія не вирішить водної проблеми Сімферополя. За його словами, частина води впаде потоками у Чорне море, іншу – вони зможуть використати, проте втрати від випаровування та через інфільтрацію в грунт з поверхонь водосховищ будуть невідворотними.

Довідка. Інфільтрація – проникнення атмосферних та поверхневих вод у грунт.

За послуги гідрометеорологічного літака зі спеціалістами проросійська влада Криму витратила понад 25 мільйонів рублів платників податків, тобто 330 тисяч доларів. Така сума вказана в документації тендеру на російському сайті держзакупівель. Проте цифри в документах тендеру розбігаються із заявами Аксьонова. Він пообіцяв, що коли літак піднімуть в небо – опадів збільшиться на 30%, але в останніх документах тендеру вказано вдвічі менше – 15%.



Сума в документації тендеру на російському сайті держзакупівель / Скриншот з відео

Метеоролог Віталій Шпиг переконаний, що навіть ці цифри значно завищені. Мова йде лише про 2 – 3 %. Зокрема, суттєво проблему водопостачання це не вирішить. Підняти літак-лабораторію у небо і залити Сімферополь дощами проросійські чиновники обіцяють до кінця 2020 року.