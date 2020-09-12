Підконтрольні Кремлю чиновники Криму, російські пропагандисти та деякі українські політики запевнили, що Дніпро заболочується. Вони переконані, що Україна потерпає через перекриття Північно-Кримського каналу і тому їй "потрібно знову подавати воду Криму". Нібито через закритий канал підтоплюються і опріснюються землі Херсонщини.

Російська пропагандистка Скабеєва гнівно звинуватила українців у тому, що через перекриття Північно-Кримського каналу заболочується Дніпро, де через це нібито виникла екологічна катастрофа. Однак Скабеєва, як завжди, перекрутила інформацію. Насправді ріка заболочується у пониззі – це дельта Дніпра, це ніяк не пов'язано з перекриттям каналу. Детальніше – читайте у програмі "Крим. Реалії" на 24 каналі.

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Фахівець з екологічної гідрології та співробітник кафедри водних ресурсів Херсонського агроуніверситету Євген Коржов роз'яснив, що заболочування – це наслідок роботи Каховської гідроелектростанції.

"Північно-Кримський канал починається з селища Таврійськ, яке розташовано вище основної греблі Каховської ГЕС і майже немає впливу на весь відповідну ділянку. Основним регулятором водного режиму й екологічного стану цієї ділянки та Дніпровсько-Бузького лиману є Каховська ГЕС. Від режиму роботи гідровузла залежить стан водних екосистем відповідного регіону. Північно-Кримський на режим роботи гідроелектростанції зовсім не впливає", – наголосив кандидат географічних наук Коржов.

Щоб подолати проблему заболочування у пониззі Дніпра, потрібно змінити режим Каховської ГЕС. Станція повинна скидати чисту воду 2 рази на добу, як колись це робили, а не один, як тепер, впевнений Євген Коржов.

Чи заболочуються землі Херсонщини та Миколаївщини

Російський "глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив, що через перекритий канал, мовляв, заболочуються землі 2 областей.

Північно-Кримський канал був не лише для постачання води в Крим, а й для того, аби уберегти від заболочування частину території України, – запевнив він.

Заступник керівника Басейнового управління ресурсів нижнього Дніпра Андрій Пузанов повідомив, що ніякого заболочування Херсонської та Миколаївської областей немає. Тобто жодної надлишкової води туди не потрапляє. Коли канал поставляв воду до Криму, він забирав з Дніпра до 1700 мільйонів кубічних метрів вологи на рік, приблизно 500 мільйонів кубометрів витрачали на потреби Херсонщини. Нині з Дніпра забирають тільки той об'єм, що потрібен землям Півдня материка.



Канал забирав з Дніпра до 1700 мільйонів кубічних метрів вологи / Скриншот з відео

"Херсонська область забирає з Північно-Кримського каналу 450 – 550 мільйонів метрів кубічних води, яку використовують для потреб користувачі області. Загалом, на Херсонщині заболочених територій взагалі не спостерігається", – наголосив Пузанов.

Правда про підтоплення в областях

Заяви про екологічну катастрофу лунали і в Україні. Херсонський ексдепутат парламенту України від "Партії регіонів" Олексій Журавко розповсюдив інформацію, що, мовляв, через перекриття каналу підтоплюються населені пункти області. Його слова масово розтиражували в Росії, нібито, Україна хотіла зашкодити Криму, проте прирекла себе на екологічну катастрофу.

Як доказ Журавко наводив, а російські ЗМІ показували, селище Нова Маячка на Херсонщині, яке було підтоплене через опади. Аргументи зв'язку з перекриттям каналу у Журавка були такі: "До 2014 року дренажна система та насоси працювали, депутати приділяли цьому увагу, виділяли кошти з бюджету на її ремонт та обслуговування. Я особисто займався цим серйозним питання, допомагав ремонтувати двигуни, які викачували воду. Наразі це нікому не потрібно. Навіть якщо ці насоси відремонтувати – воді все одно нема куди відходити, адже Північно-Кримський канал заблокований".



Олег Журавко / Скриншот з відео

Однак в управлінні водних ресурсів запевнили, що селище підтоплюється через те, що розміщене в низині.

Населений пункт Нова Маячка часто потерпає від затоплення території. Річ у тім, що він розташований у відповідному пониззі. Зрештою, коли випадає велика кількість опадів – територія населеного пункту тимчасово піддається затопленню,

– розповів кандидат географічних наук.

У 2010 році селище також підтопило, тоді канал до Криму працював. Новій Маячці потрібні дренажні системи та гроші на роботи насосів – це немає нічого спільного з відновленням постачання води в Крим.

Заступник директора національної академії аграрних наук Михайло Яцюк розповів, що робота систем дренажу з наповненням каналу ніяк не пов'язана, канал може бути лише водоприймачем і жодним чином не впливає на підтоплення населених пунктів. Якби каналу не було, то вода після відкачування скидалася б у балки та сухі річища, яких достатньо на Херсонщині.



Канал не впливає на підтоплення населених пунктів / Скриншот з відео

Російський сюжет про шкоду для моря

У сюжеті каналу "Россия24" у 2020 році заявили, що від перекриття каналу страждає море, нібито прибережна морська частина затягнута водоростями. Та вода, яка повинна була йти по Північно-Кримському каналу скидається у Азовське море і воно нібито заболочується.

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Однак вони навіть переплутали моря, адже Скадовськ розташований на Чорному морі. Також інформацію подали так, ніби є зайва вода, яку не додали Криму, а скинули в море. Однак у міністерстві захисту довкілля зазначили, що канал заповнений до осені. Після завершення зрошувального сезону з нього щороку спускають воду, щоб очистити.

Заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Михайло Хорєв заявив, що в районі Скадовська розташований "зброс", з якого по завершенню роботи Північно-Кримського каналу скидають воду. Також там розташовані рисові чеки, для яких рисовики використовують воду аби вирощувати рис. Звідти воду так само скидають. Те, що вони трактують, як скидування зайвої води – це 2 абсолютно технологічні процеси.



Рисові чеки / Скриншот з відео

Водночас в управлінні водних ресурсів нижнього Дніпра зазначили, що ніяких залишків води, які б зливали в Чорне море – немає.

Заява Медведчука про так зване опріснення

Про те, що від перекриття каналу потерпає материкова Україна, заявляв і Віктор Медведчук: "В Криму немає проблем з водою і ніколи їх не було навіть через перекриття Північно-Кримського каналу. Однак проблеми є в Херсонські області. Екологічна ситуація погіршується кожного року через опріснення берегів та територій, що пов'язані з проходженням Північно-Кримського каналу. Для України потрібно відновити постачання води по цьому каналу".



Віктор Медведчук / 112 Украина

Проте опріснення – це промивання засолених грунтів, засолення земель – це проблема для сільського господарства. Заступник міністра із захисту охорони довкілля Михайло Хорів зазначив, що логіки у словах Медведчука не бачить.

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У жодній із розглянутих заяв російської пропаганди та підконтрольних Кремлю чиновників Криму немає фактів, які б вказували на екологічні негаразди на материковій частині України через перекриття Північно-Кримського каналу.