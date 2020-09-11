У Севастополі 11 вересня стартували так звані "триденні вибори губернатора". Їх проводить країна-агресор Росія. У МЗС заявили, що проведення такого "голосування" суперечить міжнародному праву. Міністерство вимагатиме посилення санкцій проти Росії.

За словами першої заступниці міністра закордонних справ Еміне Джапарової, результати незаконного голосування будуть юридично нікчемними. Вони не матимуть жодних правових наслідків і не будуть визнані ні Україною, ні міжнародним співтовариством, повідомляє Міністерство закордонних справ у телеграмі.

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Так звані вибори суперечать законодавству України та міжнародному праву.

Україна звертатиметься до міжнародних партнерів з проханням засудити організацію цього "голосування", в тому числі шляхом посилення санкційного тиску на Росію,

– наголосила Еміне Джапарова.

Напередодні, 9 вересня, Європейський Союз ще на 6 місяців продовжив санкції проти Росії.

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