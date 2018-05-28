Обурливий реванш: як поновленому після люстрації прокурору хочуть повернути втрачену зарплатню

Зараз ті, хто потрапили під люстрацію, беруть реванш. Перший випадок поновлення люстрованого прокурора на посаді через суд. Всі погоджуються, що за законом Олександр Кузьменко мав бути люстрований, але суддям просто не подобається цей закон. Прокурору ще й зарплатню виплатять за всі пропущені роки.

1 грудня, 2013 року, Київ, Банкова, перша масштабна сутичка активістів Євромайдану з силовиками. Мітингувальники відступають, бійці спецпідрозділу атакують і затримують.

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Один із затриманих – Владислав Загоровко, на той момент – водій з Броварів, нині – боєць АТО.

"Поклали обличчям на підлогу. Я не знаю, чоловіки 3 чи 4 підійшли, і почали дубінками, ногами, руками, хто чим міг, бити. Пошкодили мені… Багато чого, ребра зламали мені", – розповів постраждалий на Майдані.

Від ударів Владислав отримав серйозну травму ока, але замість лікарні прийшла черга звинувачень.

Заходить слідчий і дає мені отаку пачку свідчень того, що я на Майдані роздавав прапори, закликав до звалення режиму, там майже не гранати в мене були. Протокол допиту склали і хотіли, щоб я підписав. Я відмовився,

– додав Загоровко.

А за кілька днів прокурор запропонував Владиславу угоду: визнати себе винним в обмін на штраф і свободу.

"Всі були проти. І дружина моя проти була, і адвокат, щоб я підписува", – згадує військовий.

Перемагають обставини. Дружина Владислава потрапила до лікарні, вдома – діти. Він не міг далі сидіти за гратами. Папери він підписав.

Він знав про те, що дружина моя була в лікарні. І про мої умови знав. І на це, в принципі, і давив,

– прокоментував Загоровко.

Прокурор, який прийшов до Загоровка з угодою, – Олександр Кузьменко. Він є сином колишнього нардепа від "Батьківщини" Петра Кузьменка, що у 2010 році перейшов до "регіоналів". В органах прокуратури почав працювати у 2004 році, під час Революції Гідності опікувався Печерським районом Києва. Одразу після Євромайдану Кузьменка перевели працювати в Одесу, там же через рік його наздогнала люстрація.

"Як я вважаю. Я був незаконно звільнений з посади прокурора Приморського району", – так стверджує сам Кузьменко.



Як Кузьменко отримував адвокатський статус



Кузьменко у соціальні мережі насміхався над "майданівцями"



Також встиг на Facebook привітати Пшонку



Та посумувати за прокурорською діяльністю

Протягом наступних трьох років екс-прокурор отримував адвокатський статус, відкривав власне бюро, жартував над "майданівцями", вітав Генпрокурора-втікача Віктора Пшонку з днем народження і ностальгував за роботою в прокуратурі. Все це можна знайти на його сторінці у Facebook.

Чому прокурора поновили на посаді – дивіться у повному випуску програми "Наші гроші".