У Хотинській фортеці вдруге обвалилася частина стіни

У Хотинській фортеці на Буковині обвалилися чотири зубці муру на ділянці, яка почала руйнуватися ще у квітні. Попередньо фахівці пов'язують нове пошкодження з тим, що після першого обвалу конструкції залишилися без належної опори.

Наразі у заповіднику проводять дослідження, необхідні для розробки проєкту реставрації. Про це повідомляє Суспільне.

Що відомо про обвал стіни?

Новий обвал стався вранці 11 серпня, коли на території фортеці не було ні туристів, ні працівників. Падіння помітили охоронці.

За словами директорки заповідника "Хотинська фортеця" Єлизавети Буйновської, чотири зубці впали на зовнішній бік фортеці. Небезпеки для відвідувачів не було, оскільки територію біля пошкодженої ділянки огородили ще після першого обвалу навесні.

Обвалена стіна у Хотинській фортеці / Фото Суспільне

Попередньо фахівці вважають, що нове руйнування сталося через відсутність опори. Після обвалу у квітні частина конструкції фактично залишилася без підтримки, тому подальше падіння зубців було прогнозованим. Водночас провести аварійні роботи одразу після першого обвалу не могли.

Це пам'ятка національного значення. Ми не можемо просто втрутитися в конструкцію без відповідних рішень. Крім того, йдеться про безпеку людей, які мали б виконувати такі роботи,

– пояснила Буйновська

Після першого обвалу ділянку фортеці обстежували спеціальні комісії за участю представників Міністерства культури, реставраторів, конструкторів та інженерів. Фахівці встановили, що відновлення муру буде технічно складним.

Йдеться не про те, що роботи затягувалися. Щоб розпочати реставрацію, потрібно провести повний комплекс досліджень і підготувати якісну проєктну документацію. Це надзвичайно складний об'єкт, і всі спеціалісти, які його обстежували, наголошують, що подібні роботи трапляються вкрай рідко,

– зазначила директорка заповідника.

Наразі у фортеці тривають передпроєктні дослідження. Фахівці вже провели 3D-сканування об'єкта та георадарне обстеження території. Це допоможе визначити особливості ґрунтів і можливі порожнини під землею, які можуть впливати на стабільність конструкцій.

На основі отриманих даних мають підготувати технічні рішення для майбутньої реставрації.

Окремо фахівці планують розв'язувати проблему водовідведення на території фортеці. За словами Буйновської, історичні джерела свідчать, що раніше тут існувала дренажна система. Однак під час подальших перебудов її засипали.

Через це опади можуть накопичуватися в окремих місцях і негативно впливати на стан стародавніх мурів. Тому відновлення водовідведення розглядають як один із важливих елементів майбутніх робіт.

Пошкоджену ділянку муру планують відновити повністю. Крім того, реставрація має охопити сусідню частину фортеці – від південно-західної до північної башти разом із комендантською вежею.

Точну вартість робіт визначать лише після завершення проєктування. Водночас Міністерство культури вже виділило до 3 мільйонів гривень на розробку двох науково-проєктних документацій.

Ми хочемо не просто підготувати документи, а знайти рішення, яке реально збереже пам'ятку на багато років. Саме тому всі дослідження мають бути максимально точними,

– наголосила Буйновська.

Для безпосередньої реставрації заповідник планує шукати додаткове фінансування, зокрема залучати міжнародних донорів і меценатів.

Нагадаємо, перший обвал стіни у Хотинській фортеці стався 18 квітня. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Після обвалу до фортеці прибули працівники ДСНС та представники історико-архітектурного заповідника, які обмежили доступ до небезпечної ділянки.