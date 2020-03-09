14:25
9 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ MH17 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Клей – секрет успіху Роскосмосу. Зброя Кремля проти коронавірусу
      Вєсті Кремля
      17:22, 7 березня
      Вєсті.UA. Жир: Рабінович хоче грошиків від Путіна. Нові традиції в Раді
      Вєсті.UA
      17:05, 7 березня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ MH17 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Обвал ціни на нафту та курсу рубля: російські регулятори прокоментували ситуацію

      - Читать новость на русском
      Російські регулятори відреагували на обвал ціни на нафту та курсу рубля / Колаж 24 каналу

      Російські регулятори відреагували на обвал ціни на нафту та падіння курсу рубля на міжнародному ринку. Центральний банк заявив, що припиняє купувати валюту на ринку. А Міністерство фінансів продаватиме її, щоб компенсувати втрати бюджету.

      Про те як російські регулятори відреагували на зменшення ціни на нафту та знецінення рубля повідомляють пресслужби Мінфіну та Центрального банку.

      Читайте також Ціни на нафту впали на 30%: це найсильніший обвал з 1991 року

      Реакція Міністерства фінансів Росії

      У відомстві причиною падіння цін на нафту назвали "побоювання щодо значного скорочення споживання енергоносіїв, внаслідок уповільнення світової економіки й скорочення транспортних потоків". Водночас зрив переговорів Росії з ОПЕК у відомстві не згадали.

      Як ціна на нафту пов’язана з надходженнями у Фонд національного добробуту? Якщо вартість нафти вища, ніж 42,6 долара, то надприбутки від продажу нафти й газу надходять до Фонду національного добробуту. Якщо ціна нижча – виникає бюджетний дефіцит, який компенсовують з грошей ФНД.

      Валюту з фонду продаватимуть на відкритому ринку, що стабілізує курс рубля.

      У Мінфіні заспокоюють, що при збереженні цін на нафту на рівні 25 – 30 доларів за барель грошей фонду вистачить для компенсації втрат бюджету протягом 6 –10 років.

      Реакція Центрального банку

      ЦБ назвав те, що відбувається – "значними змінами на світовому ринку нафти". Керівництво Центрального банку прийняло рішення призупинити на 30 днів закупівлю валюти на внутрішньому ринку. Регулятор також "відстежуватиме ситуацію на фінансовому ринку та за потреби залучить додаткові інструменти з метою збереження фінансової стабільності".

      Зверніть увагу Ціни на нафту можуть впасти до 20 доларів за барель, – аналітики

      Чому зірвалася нафтова угода між ОПЕК та Росією

      • Країни ОПЕК на переговорах не змогли домовитися і продовжити угоду про скорочення видобутку нафти. Чинна угода перестане діяти з 1 квітня. Після цього будь-які обмеження на видобуток нафти будуть зняті.
      • Внаслідок поширення по всьому світі коронавірусу попит на нафту впав. Росія ж відмовилася скорочувати виробництво нафти. А Саудівська Аравія ще більше загострила ситуацію. Як пояснюють експерти, королівство знизило ціни на постачання у квітні на 6 – 8 доларів. У Саудівській Аравії вдалися до цього, щоб повернути собі частку ринку та натиснути на Росію.

      Як це вплинуло на економіку

      • У результаті того, що ОПЕК та Росія не домовилися ціни на нафту впали на 30%. Це найвідчутніший обвал цін, починаючи з 1991 року.
      • Крім того, курс рубля до долара різко впав. Станом на 9:00 ранку за московським часом долар на форекс-ринку коштував 73,04 рубля. Євро дійшло до позначки 83, 13 рубля.
      • Зниження цін на нафту вплинуло на фондові ринки. Лондонська фондова біржа відкрилася із різкого обвалу цін на папери провідних російських підприємств. Так, акції "Газпрому" знизилися на понад 18%.
      "Думи мої" чи "Сон": як добре ти знаєш вірші Шевченка
      сьогодні
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: ОПЕК Обвал цін на нафту Валюта Нафта Новини Росії
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 13:05 Воскресіння Кобзаря, або дивний новий світ
      Михайло Дубинянський
      сьогодні , 12:39 Шевченко та жінки: відверто про особисте життя генія
      Настя Сукач
      сьогодні , 12:00 Чи зможе Україна наздогнати Польщу?
      Анатолій Амелін
      сьогодні , 09:02 Тарас Шевченко: Кобзар, про якого не розповідали у школі
      Євгенія Мазур
      сьогодні , 08:40 Диктатура Мінцифри: дискримінація IT-розробників?
      Олекса Коба
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук