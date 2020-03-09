Обвал ціни на нафту та курсу рубля: російські регулятори прокоментували ситуацію

Російські регулятори відреагували на обвал ціни на нафту та падіння курсу рубля на міжнародному ринку. Центральний банк заявив, що припиняє купувати валюту на ринку. А Міністерство фінансів продаватиме її, щоб компенсувати втрати бюджету.

Про те як російські регулятори відреагували на зменшення ціни на нафту та знецінення рубля повідомляють пресслужби Мінфіну та Центрального банку.

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Реакція Міністерства фінансів Росії

У відомстві причиною падіння цін на нафту назвали "побоювання щодо значного скорочення споживання енергоносіїв, внаслідок уповільнення світової економіки й скорочення транспортних потоків". Водночас зрив переговорів Росії з ОПЕК у відомстві не згадали.

Як ціна на нафту пов’язана з надходженнями у Фонд національного добробуту? Якщо вартість нафти вища, ніж 42,6 долара, то надприбутки від продажу нафти й газу надходять до Фонду національного добробуту. Якщо ціна нижча – виникає бюджетний дефіцит, який компенсовують з грошей ФНД.

Валюту з фонду продаватимуть на відкритому ринку, що стабілізує курс рубля.

У Мінфіні заспокоюють, що при збереженні цін на нафту на рівні 25 – 30 доларів за барель грошей фонду вистачить для компенсації втрат бюджету протягом 6 –10 років.

Реакція Центрального банку

ЦБ назвав те, що відбувається – "значними змінами на світовому ринку нафти". Керівництво Центрального банку прийняло рішення призупинити на 30 днів закупівлю валюти на внутрішньому ринку. Регулятор також "відстежуватиме ситуацію на фінансовому ринку та за потреби залучить додаткові інструменти з метою збереження фінансової стабільності".

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Чому зірвалася нафтова угода між ОПЕК та Росією

Країни ОПЕК на переговорах не змогли домовитися і продовжити угоду про скорочення видобутку нафти. Чинна угода перестане діяти з 1 квітня. Після цього будь-які обмеження на видобуток нафти будуть зняті.

Внаслідок поширення по всьому світі коронавірусу попит на нафту впав. Росія ж відмовилася скорочувати виробництво нафти. А Саудівська Аравія ще більше загострила ситуацію. Як пояснюють експерти, королівство знизило ціни на постачання у квітні на 6 – 8 доларів. У Саудівській Аравії вдалися до цього, щоб повернути собі частку ринку та натиснути на Росію.

Як це вплинуло на економіку