Обвинувачення Павловського у справі вбивства Гандзюк передали до суду

Генеральна прокуратура України передала до суду обвинувальний акт щодо Ігоря Павловського – підозрюваного в причетності до організації вбивства Катерини Гандзюк.

"Обвинувальний акт передано до суду, готується перше засідання", – повідомив речник ГПУ Андрій Лисенко, пише "Слідство.Інфо".

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Ігор Павловський із листопада 2018 року перебував під вартою. Однак на початку квітня 2019 йому змінили обвинувачення зі співорганізації на замовчування вбивства. А через це й зникли підстави для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тоді ж Павловському змінили запобіжний захід на нічний домашній арешт з носінням електронного браслета.

Журналісти "Слідство.Інфо" вважають, що дії Павловського в цій історії були спрямовані не на приховування злочину, а на безпосередню співучасть у ньому.

60 днів терміну дії запобіжного заходу спливли 26 червня, і його не продовжували. За словами Лисенка, у цьому просто немає потреби – бо обвинувальний акт щодо Павловського вже передали до суду.

Тим часом Ігор Павловський, якого з СІЗО випустили серед іншого і через "жахливий стан здоров'я" розважався на футбольному матчі. Активісти спільноти "Хто замовив Катю Гандзюк?" опублікували фотодоказ у Facebook.

Що відомо про справу вбивства Гандзюк? 31 липня – рівно рік з дня жорстокого нападу на Катерину Гандзюк. Її облили кислотою, пізніше від отриманих опіків вона померла.



Справу розслідує СБУ під процесуальним керівництвом ГПУ. Виконавців затримали, однак замовники можуть уникнути покарання.



Офіційна версія слідства: голова Херсонської облради Владислав Мангер разом з кримінальним авторитетом Олексієм Левіним замовили напад на Катерину Гандзюк, який і спричинив її смерть.

Відео 24 каналу про напад на херсонську активістку Катерину Гандзюк: