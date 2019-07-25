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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 БОРИС ДЖОНСОН ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Залишилось кілька днів: Зеленського просять змусити ГПУ розслідувати вбивство Гандзюк

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      Зеленському нагадали про обіцянку розслідувати справу Гандзюк
      Зеленському нагадали про обіцянку розслідувати справу Гандзюк / Getty Images

      Активісти закликають президента Володимира Зеленського негайно втрутитися в роботу Генпрокуратури, щоб не допустити остаточного завершення розслідування проти Владислава Мангера та Олексія Левіна.

      Активісти наголосили, що часу залишилось до 3 серпня, про це вони написали на сторінці "Хто замовив Катю Гандзюк?" у Facebook.

      Важливо: Суд виніс вирок виконавцям вбивства Гандзюк

      Якщо до того часу прокурори не подадуть клопотання про продовження терміну розслідування, то Мангер та Левін назавжди уникнуть кримінальної відповідальності через особливості кримінально-процесуального законодавства.

      Володимире Зеленський, минулого тижня ви говорили, що справа Катерини Гандзюк і покарання винних у вбивстві нашої подруги для вас є принциповим питанням. Вже сьогодні ви можете довести, що це дійсно так, вирішивши проблему, яка склалася, дякуючи Юрію Луценку,
      – мовиться у зверненні.

      Активісти вимагають від президента Володимира Зеленського та його команди терміново звернути належну увагу на справу Катерини Гандзюк та "змусити генпрокуратуру просто робити свою роботу".

      Чому виникла загроза?

      ГПУ у зв’язку з виконанням міжнародного доручення зупинила досудове розслідування щодо Владислава Мангера та Олексія Левіна, яких підозрюють організації нападу на Катерину Гандзюк. Перед зупинкою не продовжили строки досудового розслідування, хоча вже завершуються. Строк завершується 3-го серпня, бо слідчі і прокурори неправильно його порахували.

      Постанова Генпрокуратури, яку оприлюднили журналісти, виокремила двох підозрюваних у одне провадження і – зупинила його. Мовляв, Левін перебуває в розшуку і щодо нього неможливо здійснювати слідчі дії в Україні. Представники родини Гандзюк і захист Мангера підтвердили інформацію про зупинку розслідування. Обидві сторони проти такого рішення ГПУ.

      Що відомо про Гандзюк та розслідування її вбивства?31 липня виповнюється рік з дня жорстокого нападу на Катерину Гандзюк. ЇЇ облили кислотою, пізніше від отриманих опіків вона померла в лікарні.

      Справу розслідує СБУ під процесуальним керівництвом Генпрокуратури. Виконавців виявили та затримали, однак замовники нападу можуть уникнути покарання.

      Офіційна версія слідства: голова Херсонської облради Владислав Мангер разом з кримінальним авторитетом Олексієм Левіним замовили напад на Гандзюк, який спричинив її смерть.

      Дивіться також: Зеленський погодився зустрітися з батьком Катерини Гандзюк

      Вбивство Гандзюк: що відомо – у відео 24 каналу

       

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президент України Розслідування ГПУ Справа Катерини Гандзюк Юрій Луценко
      Джерело: 24 канал
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