Генерала Волошина, якого у липні призначали командувачем нових сил, повернули на стару посаду

Бригадний генерал Дмитро Волошин був призначений у липні 2026 президентом Зеленським командувачем нових Об'єднаних сил швидкого реагування. Втім, він заявив, що залишається на старій посаді й не має стосунку до нового командування.

Про це він повідомив в інтерв'ю BBC.

Що розповів Волошин про своє призначення

Волошин розповів, що деякий час він дійсно намагався втягнутися у справу щодо формування командування цього роду військ.

Втім, після змін військово-політичного керівництва держави та деяких тенденцій на полі бою, йому наказали повернутися до командування 8 корпусу Десантно-штурмових військ.

Мій статус у цьому процесі незмінний – я до нього не маю жодного стосунку, як і не мав до цього. Бо я був і залишаюсь командиром 8 корпусу Десантно-штурмових військ, весь час, мене ні разу не увільняли з посади, не переміщували,

– зазначив Волошин.

Військовий додав, що спочатку, згідно з бойовим розпорядженням головнокомандувача, він вибув з операційної зони 8 корпусу до міста Києва для формування нового командування.

Щодо створення нових сил він зустрічався з новим головкомом Драпатим і доповідав йому про завдання, які поклали на нього ще за командування Сирського.

Волошину Драпатий сказав продовжити виконання своїх нових обов'язків і все, але згодом він отримав розпорядження повернутися на лінію зіткнення. Пояснення цього рішення не було.

"В розпорядженнях таке не пишуть, мене, чесно кажучи, це найменше хвилює. Ми в армії, в нас іде війна, керівник наказав військовому робити певні дії, то ми виконуємо, як про це і говорять статути збройних сил", – зазначив він.

Водночас військовий наголосив, що склад сил і засобів, визначений ще до приходу Драпатого, залишився, а завдання продовжили виконуватися.

Також генерал спростував чутки про те, ніби штурмові війська, які мали ввійти до нових сил із ним на чолі, не прийняли його бачення і підхід до формування командування, який спирався переважно на кадри з десантних військ.

Це не відповідає дійсності. Пишуть, що начебто я планував призначити 80% командування штурмовиків вихідцями з десантних військ. Але насправді це було менш як 20%… Сказати, що штурмовики не прийняли десантників, це також, я б сказав, певна маніпуляція фактами, це "одна бабка на базарі сказала",

– наголосив генерал.

До слова, у своєму інтерв'ю Волошин також розповів, що росіяни не змогли повністю звільнити Курську область. Українські військові досі перебувають у цьому російському регіоні.

Йдеться про район населеного пункту Новий Путь, де ЗСУ контролюють весь лісний масив навколо нього, а також район населеного пункту Політотдельський і лісовий масив поряд.