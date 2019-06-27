Об'єднання опозиційних сил не відбулося за вказівкою Кремля, – ЗМІ

Вчора, 26 червня, на сайті "Полит.ру" вийшла стаття, присвячена українським опозиційним силам, в якій автор роз'яснив причину скасування попередніх домовленостей щодо об'єднання "Опоблоку" і "Опозиційною платформи – За життя".

У статті автор вказує, що основною проблемою стала команда з Кремля лідерам опозиційної платформи "За Життя" Юрію Бойку і Віктору Медведчуку – про заборону на об'єднання. Крім цього, яблуком розбрату між двома опозиційними силами став екс-президент Петро Порошенко.

Інформація про прямий зв'язок ідейного лідера "Опозиційною платформи – За життя" Віктора Медведчука з Петром Порошенко, зараз активно тиражується в ЗМІ. Факти про діяльність бізнес партнерів Медведчука і Порошенка може істотно вплинути на розташування сил в майбутньому парламенті.

Також в статті "Полит.ру" говориться, що ще більше проблем у об'єднання "За життя" кума Володимира Путіна Віктора Медведчука з'явилося після вироку Верховного суду Австрії, який у вівторок, 25 червня, прийняв рішення екстрадувати українського бізнесмена і одного з керівників "Опозиційною платформи – За Життя" Дмитра Фірташа в США, де йому загрожує 50 років ув'язнення.

За інформацією Telegram-каналу "НЕЗЫГАРЬ", – Фірташ піде на угоду зі слідством. Тим самим, розкриє всі схеми роботи з "Газпромом", українськими та російськими олігархами, почне співпрацювати з ФБР, урядом США – в частині створення умов для поставок скрапленого природного газу з США в Європу і Україну.

Варто відзначити, що в 2018 році група "газовиків" Фірташа-Льовочкіна-Бойка об'єдналася з проросійським лобістом, за сумісництвом кумом Путіна – Віктором Медведчуком і його партнером Вадимом Рабиновичем.