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      Що українці не пробачать новій владі, – версія соціолога

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      Нова влада в Україні - що чекати українцям
      Наразі, революційних настроїв у суспільстві не спостерігається / 24 канал

      Якщо не буде безпосередніх та швидких результатів, на які люди розраховують – приміром, ув’язнень корупціонерів – відбудеться відкат. Хоч, для більшості українців важливі не стільки "посадки" корупціонерів, що викличе великий ентузіазм в народі, скільки вартість комуналки в опалювальний сезон.

      Таку думку 24 каналу висловила директор фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна.

      Зараз дуже високі очікування від нової влади. Вперше за 8 років українці вважають, що країна рухається в правильному напрямі. На думку експерта, таких періодів було кілька: одразу після президентських виборів 2005 року, після 2010 року та зараз, але це ненадовго – приблизно на рік. Далі ситуація мінятиметься.

      Неочікуваний прогноз: Рейтинги і вибори: чому в Раду можуть пройти не ті, кого прогнозують

      Коли після президентських виборів спитали у людей, що ви очікуєте від президента, то у відповідь пролунало – зниження тарифів. Сильний відкат довіри відбудеться, якщо не буде рішень, які позитивно впливатимуть на матеріальний стан людей,
      – переконана Бекешкіна.

      До речі: Чи буде зниження тарифів: що обіцяють топ-10 партій

      Натомість революційних настроїв у суспільстві поки не проглядається.

      Коли українцям чекати на зниження тарифів, дивіться тут:

      рейтинг партій, дочісні вибори, опитування
      Рейтинг партійних вподобань українців

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      Автор: Ірина Поліщук
      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Статті Тарифи на газ Тарифи Комунальні послуги
      Джерело: 24 канал
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