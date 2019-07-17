Що українці не пробачать новій владі, – версія соціолога

Якщо не буде безпосередніх та швидких результатів, на які люди розраховують – приміром, ув’язнень корупціонерів – відбудеться відкат. Хоч, для більшості українців важливі не стільки "посадки" корупціонерів, що викличе великий ентузіазм в народі, скільки вартість комуналки в опалювальний сезон.

Таку думку 24 каналу висловила директор фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна.

Зараз дуже високі очікування від нової влади. Вперше за 8 років українці вважають, що країна рухається в правильному напрямі. На думку експерта, таких періодів було кілька: одразу після президентських виборів 2005 року, після 2010 року та зараз, але це ненадовго – приблизно на рік. Далі ситуація мінятиметься.

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Коли після президентських виборів спитали у людей, що ви очікуєте від президента, то у відповідь пролунало – зниження тарифів. Сильний відкат довіри відбудеться, якщо не буде рішень, які позитивно впливатимуть на матеріальний стан людей,

– переконана Бекешкіна.

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Натомість революційних настроїв у суспільстві поки не проглядається.

Коли українцям чекати на зниження тарифів, дивіться тут:



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