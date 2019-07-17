Результати яких партій можуть здивувати й де найактивнші виборці: розповідає соціолог Бекешкіна

Рейтинги політичних партій демонструють, які партії та з яким результатом заходять в Раду. Проте не все так однозначно, як здається на перший погляд. Хоч лідери виборчих вподобань й залишаються незмінними, проте партії, які наразі займають третє й нижчі місця, можуть здивувати виборців.

Які партії виграють від проведення дочасних виборів, чому почав падати рейтинг "Слуги народу" й чиї результати нас можуть здивувати – журналіст 24 каналу розпитав директора фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Ірину Бекешкіну.

Ненадійна молодь

Давайте розпочнемо нашу розмову з вашого прогнозу явки на дострокових виборах?

Думаю, явка буде приблизно 50%, плюс-мінус 2%. Зараз період відпусток, на який необхідно зважати.

Список партій: Парламентські вибори 2019

Які фактори, окрім сезону відпусток, впливатимуть на явку?

Здебільшого, відпустки. А от наскільки результати відрізнятимуться від отриманих соціологами... Можу сказати, що партія "Слуга народу", беззаперечно, є й буде лідером. Можливо, набере менше, ніж прогнозують. По-перше, найбільше прихильників вона має серед молоді, яка роз’їдеться – хто на відпочинок, хто на літні заробітки. По-друге, спрацює факт абсолютної перемоги. Якщо на президентських виборах люди, які хотіли щоб їхня партія перемогла, йшли й активно змінювали місце голосування, то зараз цього не спостерігається.

Хто така Ірина Бекешкіна? Директор фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва. Сфера досліджень: вивчення тенденцій громадської думки щодо найважливіших політичних процесів всередині країни.

На президентських виборах молодь проявила неочікувану активність.

Так, тоді казали, що виборці "Слуги народу" молоді й не забажають "заморочуватись" і витрачати час на зміну місця голосування. Натомість, вони з ентузіазмом відкріплялись й міняли місце голосування: ми всі пам’ятаємо черги до органів ведення Держреєстру виборців. Зараз молодь може подивитись на рейтинги і вирішити – обрана мною партія перемагає з таким великим відривом, чого я ще буду їхати і міняти місце голосування. Тому ми й не бачимо ажіотажу із бажаючих змінити місце голосування. На президентських виборах змінили місце голосування 300 тисяч виборців, а зараз – утричі менше.

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В яких регіонах очікується найбільша явка, а де найменша?

За опитуваннями, зазвичай, більшу готовність йти на вибори висловлюють мешканці західного регіону. Але фактично явка там не найвища, бо значної частини виборців просто фізично немає: вони працюють за кордоном. Тим паче, зараз літо, є можливість поїхати на тимчасові роботи. Багато українців влітку виїжджає на заробітки за кордон. Цей чинник теж вплине на явку, передовсім, в західному регіоні. Цілком можливо, що ті політичні сили, які мають найбільшу підтримку в цьому регіоні, дещо постраждають. Здебільшого, йдеться про "Голос" та "Європейську солідарність".

Кому й літо не на заваді

Рейтингам яких політичних сил літні вибори підуть на користь?

Безумовно "Батьківщині". Зараз її основний електорат – сільські жителі, а вони не їздять у відпустки. Натомість "Слуга народу" може втратити, і не лише через літні відпустки. В складі його електорату дуже різні виборці. Зараз "Опозиційна платформа - За життя" досить агресивно веде кампанію, щоб трохи забрати виборців у "Слуги народу", намагаючись донести до його виборців, що це не їхня сила.

Взагалі електорат "Слуги народу" ділиться так, як загалом Україна: там є і ті, хто підтримує європейську інтеграцію і НАТО, і ті, хто проти. Всіх цих виборців і намагається об’єднати партія президента.

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Політичні експерти кажуть, що "Батьківщині" часто недораховують кілька відсотків голосів, бо соціологи не опитують людей в сільській місцевості…

Неправда. Рейтинги дораховують, людей в селах опитують. Інша річ, коли проводять телефонні опитування, тоді справді можуть кілька відсотків недорахувати. Адже не у всіх жителів сільської місцевості є телефони, а мобільні, які є, використовують винятково для спілкування з рідними чи друзями.



Ірина Бекешкіна переконана, що соціологи враховують голоси сільських жителів / Фото з Facebook Ірини Бекешкіної

Які партії програють через те, що вибори відбудуться влітку?

Насамперед – нові, у яких немає часу на розкрутку. Здебільшого, йдеться про політичні сили Гройсмана, Смешка. Думаю, якби вибори відбувались восени, більше набрав би й "Голос". Ну, і ще, літо – фактор молоді та відпусток.

Втримати рейтинг

Рейтинги "Слуги народу" почали зменшуватись. Ця тенденція продовжуватиметься?

Не варто думати, що вони суттєво втрачають. Так, частина виборців зрозуміла – їхні погляди розходяться з орієнтирами цієї партії (втім, різні представники партії кажуть різне). Так, в партії вже сказали про орієнтацію на співпрацю з НАТО, що не сприймається принаймні 20% їхніх нинішніх виборців. Проте є й чинники, які впливають на бажання частини виборців проголосувати за цю партію. Це – заяви про люстрацію та масові звільнення чиновників, що дуже тішить певну частину виборців. Головне – останнім часом Зеленський змінив образ: з Голобородька на Лукашенка, який в Україні найпопулярніший з усіх президентів.

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Анонсований телеміст між українським та російськими телеканалами як вплинув на партійні рейтинги?

Ще коли ця ідея лише з’явилась, я казала, що його анонсують не для проведення, а для того щоб його відмінили чи заборонили. В такому випадку можна підняти шум і отримати кілька додаткових відсотків до рейтингу. Мовляв, бачите ми за мир, але нам не дають нічого робити. Завдяки цьому інформприводу "Опозиційна платформа – За життя" може отримати додаткові голоси виборців.

Неоднозначні висловлювання Андрія Богдана можуть негативно вплинути на рейтинги "Слуги народу"?

Думаю, це не дуже впливає. В команді Володимира Зеленського різне говорять.



Ірина Бекешкіна: на явку виборців впливатиме, передовсім, літо / Фото Ростислав Лабенський

Як зреагували виборці на, скажімо так, не вельми вдалий виступ Вакарчука на телешоу?

Такі речі дещо зупиняють виборців. Не те, щоб вони в ньому розчаровуються, але ці моменти заважають зростанню його рейтингу, насамперед серед тих, хто ще не визначився. А на визначених – навряд чи, бо ж нічого крамольного він не говорив.

"Відкусити" рейтинг

За рахунок кого зростає рейтинг "Голосу"?

По-перше, підтримати цю партію вирішили ті, хто не брав участі у президентських виборах, по-друге, за рахунок виборців Порошенка, по-третє, Зеленського.

"Українська стратегія" Гройсмана теж набирає голоси за рахунок політсили Порошенка. Зараз Гройсман не встигає розкрутитись, але якби вибори були восени, у них би був шанс здолати виборчий бар’єр.

В кого найбільше голосів забрала "Слуга народу"?

У всіх. У нас ніколи не було, щоб майже половина – 47 % серед тих, хто планує голосувати підтримували одну партію.

На президентських виборах соціологи не спрогнозували успіх Ігоря Смешка, хто може стати таким сюрпризом на парламентських?

"Сила і честь" Смешка забрала голоси, насамперед, у "Громадянської позиції". Вочевидь, йдеться про людей старшого віку, які хочуть "сильну руку". На їхнє переконання він найбільше відповідає уявленням про такого політика. Звісно, правильна розкрутка, зокрема, Дмитро Гордон його непогано піарив. Зараз "Сила і честь" на межі виборчого бар’єра – важко сказати, чи пройде в Раду.



Як знайти партію у виборчому бюлетені / Інфографіка 24 каналу

Звідки у декомунізованому суспільстві високий попит на екс-регіоналів, рейтинг яких зростає?

А хто сказав, що у нас суспільство декомунізоване? Подивіться останнє опитування щодо ставлення до Сталіна, яке проводив КМІС. У нас, звісно, не Росія, де 50% ставляться до Сталіна позитивно, але загалом по Україні його постаттю захоплюється 16%. Це не багато, переважно його прихильники зосереджені в східних регіонах, але ж там ця цифра сягатиме 30%. І це Сталін, а якщо говорити про інших радянських діячів, які не такі страшні, цифри будуть зовсім іншими.

А як щодо революційних настроїв середу українців?

Поки не проглядаються. Це не можна передбачити. В 2013 році теж ніхто не прогнозував Майдан. Хто ж міг передбачити, що у влади вистачить ідіотизму побити студентів, які вже розходились. Водночас, ніхто ж не передбачав, що ці події покажуть всі телеканали. Якби не показали, нічого б не було, але коли люди побачили, як по-звірячому били дітей, це збурило суспільство.

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Чи є у суспільстві запит на особливий статус для російської мови?

В російськомовних регіонах, звичайно, є. Хоча ситуація змінюється. Пам’ятаю, свого часу було 50% – за офіційний статус російської мови і 30% – проти. Зараз навпаки, 50% – проти і 30% – за, і за період з 2012 року. Проте це результати по Україні загалом, а у на Сході й Півдні половина населення підтримують офіційний статус російської мови, проте й там 30% – проти цієї ідеї.



Рейтинг партій / Інфографіка 24 каналу