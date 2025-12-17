Це надзвичайна ситуація, – Братчук вразив деталями з життя Одеси після найбільшої атаки

В ніч на 13 грудня Одеса пережила наймасштабнішу російську масовану атаку за час повномасштабної війни. Енергетики працюють безперестанку, щоб відновити постачання електроенергії.

Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, зауваживши, що Одеса тримається. Але проблеми там дійсно величезні.

До теми "Прошу ДТЕК скрутити половину": мережу розчулив спонтанний флешмоб про світло для Одеси

Чи вдалося відновити світло?

Як наголосив Братчук, під час атаки 13 грудня ворог застосував величезну кількість різних засобів ураження. Зокрема були прильоти "Кинджалів", чого не було за увесь час повномасштабної війни. Фактично росіяни щодня обстрілюють Одещину.

Навіть в таких умовах енергетики продовжують відновлювати постачання електроенергії. Станом на 17 грудня постачання відновили для 583 тисячі абонентів. Однак ще 33 тисячі залишаються без світла. Це надзвичайна ситуація.

Це не означає, що електрика є по графіках чи цілодобово. На жаль. Непогано, коли електроенергія є по 3 години на добу. Комусь може пощастити більше. На жаль, є місця, де ще не вдалося відновити енергопостачання,

– сказав Братчук.

Зверніть увагу! На Одещині оголосили про надзвичайну ситуацію державного рівня через нещодавню російську атаку.

В Одесі працюють більш ніж 400 "пунктів незламності". Бізнес також допомагає людям. Багато де є можливість принаймні зарядити телефони.

Важка ситуація. Насправді. Але школи працюють. Десь садочки працюють. Критична інфраструктура вже упродовж двох днів була підключена до стабільності стаціонарної системи. Також є рішення уряду про допомогу паливно-мастильними матеріали громадам, які сильно постраждали. Загалом Одеса тримається. Величезна подяка людям за стійкість,

– сказав Братчук.

Яка ситуація в Одесі: коротко